أوجيني أميرة الأناقة والبساطة

تألقت عروس باكينغهام، الأميرة أوجيني بفستان من الجلد المقلّد لا يزيد ثمنه على 55 جنيهاً استرلينياً كان قد سبق لها أن ارتدته في معرض «فريز للفنون» قبل ثلاث سنوات.

وبدت أوجيني البالغة 28 عاماً بغاية الأناقة بفستانها الأخضر، وقد أبعدت خصلات شعرها عن وجهها لتكشف عن بشرة نضرة وابتسامة رافقتها طوال فترة حفل الاستقبال الذي استضافه قصر باكينغهام أخيراً.

وشاركت الأميرة المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي صوراً كثيرة لها من الحفل، وتوجهت لمتابعيها البالغ عددهم 617 ألفاً، بالقول: «سررت بصفتي راعية لرعاة تيت الشباب، باستضافة الحفل في غاليري كوينز حيث أبهرنا بعرضين مذهلين عن روسيا».

وأصبحت أوجيني التي تعمل لصالح غاليري «هاوزر أند ويرث» للفنون الراعية الملكية لرعاة تيت الشباب الذي يجمع بين محبي الأعمال الفنية ومعارض تيت.

وليست تلك المرة الأولى التي تبقى فيها الأميرة على تواصل مع جمهورها إذ سبق لصور القصر أن ظهرت خلال عطلة نهاية الأسبوع في حفل عشاء مع زوجها برفقة الثنائي الشهير المؤلف من عارضة الأزياء العالمية سيندي كروفورد وزوجها راندي جيربير في لندن. وسبق لأوجيني كذلك أن شاركت محبيها في العالم الافتراضي بصور خاصة من حفل زفافها بالأبيض والأسود أشعلت المواقع وحصدت كماً من الإعجاب.