جمارك دبي تنظّم «معرض الكتاب» دعماً للغة العربية

المصدر: دبي - مرفت عبدالحميد

افتتح أحمد محبوب مصبح، مدير جمارك دبي، يرافقه جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، معرض الكتاب الذي أقُيم بالدائرة بالتعاون مع مكتبة «قنديل»، بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية الذي يوافق 18 ديسمبر من كل عام، بحضور خليل صقر، مدير إدارة الاتصال المؤسسي، وشعيب السويدي، مدير إدارة الاستخبارات الجمركية، وأحمد الدليل، مدير إدارة المراكز الجمركية الساحلية.

يأتي ذلك في إطار جهود جمارك دبي لدعم اللغة العربية، وتأكيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، التي تؤكد أن دعم القراءة، دعم لصناعة الحضارة، واقتصاد المعرفة، وبناء أجيال مستقبل الإمارات.

دعم

وقال أحمد محبوب مصبح: تحظى مبادرة «بالعربي» التي تنظمها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة باهتمام بالغ من دائرة جمارك دبي حرصاً منها على دعم اللغة العربية وتعزيز مكانتها بين لغات العالم، وتعزيزاً لمكانة دبي والإمارات على الخارطة المعرفية الدولية، مؤكداً أهمية جهود الدائرة في دعم المبادرة عبر المشاركة والترويج لها بين موظفيها.

وأضاف أن الدائرة نفذت 8 مبادرات لدعم القراءة خلال الأعوام الماضية، كما نظمت 11 ورشة تدريبية عن اللغة العربية صاحبها فعاليات سلَّطت الضوء على أهمية المشاركة في المبادرة كأحد مظاهر تعزيز الهوية الوطنية، وترسيخ مكانة اللغة لدى الأجيال، ومنها المشاركة في التسجيل في مبادرة وثيقة الضاد لحماية اللغة العربية والحفاظ على عراقتها.

5000

وأشار مدير جمارك دبي إلى تعدد مظاهر دعم الدائرة لمبادرة «بالعربي» من خلال دخولها راعٍ رئيس لها لإبراز عراقة لغتنا الأم وللمساهمة في تحقيق خطة المبادرة في الوصول إلى ملياري متابع عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

لافتاً إلى إطلاق الدائرة لـ«نادي جمارك دبي للمعرفة» الهادف إلى تمكين الموظفين من الوصول إلى مصادر المعرفة بسهولة والتطور الذاتي عن طريق تشجيع القراءة، ونشر الثقافة الهادفة وتكريس مفهوم التنمية المستدامة، ما يسهم في زيادة الإنتاجية والإبداع والسعادة وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لجمارك دبي ودعم الاقتصاد المعرفي في الإمارات.

إضافةً إلى إطلاق دليل لغوي إلكتروني وورقي يتضمن ترجمة أبرز المفردات المتداولة باللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية وفق المعايير المعتمدة في التعريب، وتوزيع 5000 دليل مطبوع مجاناً، للمتعاملين ونسخة إلكترونية وصلت إلى نحو 110 آلاف شركة ممن تتعامل مع الدائرة.

ريادة

من جانبه، أكد جمال بن حويرب، أن مبادرة «بالعربي» نجحت على مدار 6 أعوام من تنظيمها، في تعزيز مكانتها كمبادرة رائدة على مستوى العالم تسعى إلى ترسيخ مكانة اللغة العربية في نفوس أبنائها وتحفز الاهتمام لدى جميع فئات المجتمع لاستخدامها في التواصل على كافة القنوات والمنصات الإلكترونية، وبالتالي المحافظة على لغتنا الجميلة من مخاطر التهميش وقلة الاستخدام بين لغات العالم.

وثمّن جهود جمارك دبي لدعم مبادرة «بالعربي»، مشيراً إلى أن تنظيم معرض كتاب بالتعاون مع «قنديل للطباعة والنشر» التابعة للمؤسسة، يتيح الفرصة لجميع أفراد الجمهور للمشاركة والتفاعل مع «بالعربي»، والاحتفاء باللغة العربية التي هي حجر الأساس لهويتنا العربية والإسلامية.