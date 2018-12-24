«دبي للتسوق» ينطلق الأربعاء بعروض لا تُفوّت

المصدر: دبي - البيان

يقترب الحدث السنوي الأبرز في دبي «مهرجان دبي للتسوّق»، الذي ينطلق بعد غدٍ الأربعاء ويستمر حتى 2 فبراير المقبل، ليوفّر للزوّار والمقيمين 5 أسابيع من العروض المبهرة التي لا مثيل لها، وتجارب التسوّق الرائعة، والفعاليات المدهشة التي تناسب جميع أفراد العائلة.

واحتفاءً بالمهرجان أعدّت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة»، قائمة بأبرز الأنشطة لقضاء اليوم الافتتاحي. وما بين الاستفادة من الخصومات الكبيرة وحضور حفلات الموسيقى الكلاسيكية، سيكون المهرجان حافلاً بالأنشطة والتجارب الرائعة التي تناسب مختلف أفراد العائلة سواء للتسوّق أو الترفيه.

75 %

وسينطلق المهرجان بحلّة جديدة وسيعلن تخفيضات تصل إلى 75% على 700 علامة تجارية في 3200 متجر مشارك في مختلف أنحاء دبي، لهذا ينصح بالتوجّه إلى مراكز التسوّق مبكراً لاغتنام أفضل العروض ذات التخفيضات المميّزة، التي تبدأ من الساعة 10.00 صباحاً.

90 %

يتاح للمتسوّقين الاستفادة من تخفيضات ضخمة على مدار 12 ساعة في مراكز التسوّق التابعة لـ«ماجد الفُطيم» التي تقدّم خصومات تتراوح بين 25% حتى 90%، ابتداءً من منتصف النهار حتى منتصف الليل يوم 26 ديسمبر الجاري لدى أفضل العلامات التجارية الشهيرة في الأزياء، وأدوات التجميل، والأجهزة المنزلية والمزيد، وذلك في «مول الإمارات»، و«سيتي سنتر مردف»، و«سيتي سنتر ديرة»، و«سيتي سنتر معيصم»، و«ماي سيتي سنتر البرشاء»، و«سيتي سنتر الشندغة».

جائزة يومية

يمنح للزوار والمقيمين فرصة الفوز بجائزة يومية تشمل سيارة «إنفينيتي QX50»، إضافة إلى جائزة نقدية قدرها 150 ألف درهم في السحوبات اليومية الكبرى، وللاشتراك في سحوبات إنفينيتي الكبرى، يجب على المتسوقين الحصول على بطاقة السحب مقابل 200 درهم.

ألعاب نارية

احتفالاً بانطلاق المهرجان، ستضيء عروض الألعاب النارية الرائعة سماء دبي في مجموعة من الوجهات المميزة التي تتضمن: «السيف»، و«لا مير»، و«ذا بييتش» في «جميرا بيتش ريزيدنس»، وستنطلق الألعاب النارية في تلك الوجهات كل خميس وجمعة، وستقام عروض ألعاب نارية خاصة في خور دبي وفي «دبي فيستيفال سيتي» بمناسبة الافتتاح.

تاريخ الخور

يتاح للمقيمين والزوار عند زيارتهم سوق السيف التراثي في وجهة السيف خلال المهرجان فرصة التعرف إلى تاريخ خور دبي، والاستمتاع بمجموعة من الأنشطة التي تضم البرامج التعليمية والترفيهية، وفرص الفوز بجوائز عديدة.

كما سيقدم مهرجان دبي للتسوّق إلى جانب العروض الترويجية والتخفيضات المغرية تشكيلة متنوّعة من الفعاليات الممتعة والأنشطة الرائعة للسكان والزوّار للاختيار من بينها، بما فيها الحفلات الموسيقية لأشهر الفرق، والأنشطة المجانية التي تناسب جميع أفراد العائلة داخل مراكز التسوق والفعاليات التي تقدمها العلامات التجارية الرائدة.