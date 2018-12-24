«دبي للثقافة» ترتقي بمهارات القراءة والكتابة لموظفيها

المصدر: دبي - البيان

نظمت هيئة دبي للثقافة والفنون «دبي للثقافة»، برامج وورشاً تخصصية بالتزامن مع اليوم العالمي للغة العربية. وركز د. محمد بن جرش، الأمين العام لاتحاد كتاب وأدباء الإمارات، خلال إحدى الورش، على طرق التفكير الإبداعي في القراءة والكتابة الإبداعية، وتطرق إلى مفهوم التفكير الإبداعي والمهارات المرتبطة به، وتم طرح استراتيجية «سكامبر» التي تقوم على عنصري «الخيال والإبداع».

قواعد

كما نظمت «دبي للثقافة» ورشة عمل لموظفيها من أجل تطوير مهاراتهم وإكسابهم المعارف اللازمة لإتقان قواعد كتابة رسائل البريد الإلكتروني باللغة العربية، قدّمها فهد المعمري. وتمثلت أهدافها بإكساب المتدرب مهارة كتابة الرسائل الرسمية باللغة العربية، ومساعدته على التخلص من الأخطاء اللغوية والنحوية والإملائية.

يأتي تنظيم الورشتين ضمن خطط إدارة الآداب في «دبي للثقافة» للارتقاء بمهارات موظفيها في مختلف جوانب عمل قطاعات الهيئة الثقافية والتراثية والفنية، بما يدعم رؤاها لتحقيق التميز في الأداء المؤسسي.

كما أتيحت الفرصة لموظفي «دبي للثقافة» للتعليم التطبيقي والتدريب لتصويب أخطائهم المختلفة عبر تدريبهم على الكتابة، وتحديداً رسائل البريد الإلكتروني، بما يساعدهم على تنمية القدرات الأدبية والإبداعية الكتابية، والتعرف إلى الجوانب الفنية والموضوعية للكتابة.