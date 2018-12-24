«ثقافة أبوظبي» تختتم «اغتنم وقتك في القراءة»

المصدر: أبوظبي - البيان

تحت شعار «اغتنم وقتك في القراءة»، اختتم مشروع كلمة للترجمة التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، معرضه الخاص الذي أقامه احتفاءً بإجازة الشتاء في «الوحدة مول»، وتخللته خصومات وصلت إلى 25% على جميع إصدارات مشروع «كلمة للترجمة» و«إصدارات».

واقع

أقيمت الفعالية خلال الفترة من 2 ولغاية 23 ديسمبر الجاري، بهدف تسليط الضوء على واقع اللغة العربية بوصفها عنصراً أساسياً في عملية الترجمة، وثراء معجمها وتراثها الضخم وكثرة المتحدثين بها عالمياً، والمتلهفين لقراءة أكبر مجموعة من المؤلفات العالمية البارزة بلغتهم الأم.

ارتقاء

وقال عبدالله آل علي، المدير التنفيذي لقطاع دار الكتب بالإنابة في الدائرة: «تأتي الفعالية انطلاقاً من دور مشروع «كلمة» للترجمة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي في تعزيز الثقافة والارتقاء بالمستوى المعرفي لأفراد المجتمع من خلال إحياء حركة الترجمة في العالم العربي، وتعويض النقص المتمثل في ندرة الكتب المتميزة المترجمة من اللغات الأخرى إلى اللغة العربية».

وتابع: «تسعى الدائرة من خلال إيصال الكتاب المترجم إلى جميع أفراد المجتمع إلى تعزيز ثقافة الحوار، وبناء جسور التواصل بين مختلف الحضارات، حيث كان المعرض فرصة لتعريف القراء بأهم إصداراتنا في المجالات كافة».