جوائز قيّمة وسحوبات كبرى في مهرجان دبي للتسوق

المصدر: دبي - البيان

تمنح الدورة 24 لمهرجان دبي للتسوق، فرصاً عديدة للفوز بجوائز قيّمة، حيث كشفت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة»، عن مجموعة من السحوبات التي تتيح للزوّار والمقيمين فرصة الفوز بجوائز عديدة، تشمل ذهباً ومبالغ نقدية وسيارات.

سحوبات «إنفينيتي» الكبرى

تتيح سحوبات «إنفينيتي» الكبرى، للمتسوقين، خلال المهرجان، فرصة الفوز يومياً بسيارة «إنفينيتي QX50»، بالإضافة إلى مبلغ نقدي قيمته 150 ألف درهم، وفرصة الدخول في السحوبات اليومية، يستطيع المتسوقون الحصول على بطاقة السحب مقابل 200 درهم، التي تباع في محطّات مختارة «لإينوك» و«إيبكو»، ومتاجر «زووم»، ومحطات «مترو دبي»، وغيرها.

علاوة على ذلك، سيتم على مدار 5 أسابيع، اختيار 5 من حاملي بطاقات السحب لفرصة الفوز أسبوعياً بمبلغ 20 ألف درهم لكل فائز، مع انطلاق المهرجان، كما سيُتاح لواحد من حاملي بطاقات السحب، فرصة الفوز بجائزة نقدية كبرى، قيمتها 500 ألف درهم في ختام المهرجان.

سحوبات «نيسان» الكبرى

تقدم سحوبات «نيسان» الكبرى، فرصة الفوز يومياً بسيارة «نيسان» من 7 طرازات مختلفة، تشمل «نيسان صني سيدان»، و«سنترا»، و«كيكس»، و«ألتيما»، و«إكس تريل»، و«باثفايندر»، و«باترول». وسيتمكن المتسوقون من دخول السحب، عند شراء منتجات غير الوقود بقيمة 20 درهماً من محطات «إينوك» و«إيبكو» ومتاجر «زووم».

«السحب الكبير»

وسيتم إعلان أسماء الفائزين في السحبين الكبيرين خلال برنامج «السحب الكبير»، الذي سيقام على مسرح القرية العالمية، والذي سيُبث مباشرةً، ابتداءً من 10.30 وحتى 11.30 مساءً يومياً على قناة «سما دبي».

احتفال وتسوّق

كما تقدّم مجموعة مراكز التسوّق في دبي، أسباباً عديدة للاحتفال والتسوق خلال المهرجان، وذلك بمنحها فرص ربح جوائز قيمة، تبلغ قيمتها الإجمالية مليون درهم، فعند إنفاق 200 درهم في مراكز التسوّق المشاركة في الحملة الترويجية، سيحظى المتسوّقون بفرصة الاشتراك في حملة «أدر واربح»، للفوز بجوائز نقدية، وذلك كل يوم سبت، ابتداءً من 5 يناير المقبل في القرية العالمية.

32

وستوفر مجموعة دبي للذهب والمجوهرات خلال المهرجان، فرصة الفوز بحوالي 32 كيلوغراماً من الذهب، و5 سيارات «بي إم دبليو»، و6 سبائك من الذهب، تزن كل منها 100 غرام، و6 أجهزة من تليفزيونات «سامسونغ» الذكية فائقة الوضوح، ذات التصميم المنحنى بشاشة 65 بوصة.

«كوبون»

كما سيحصل المتسوّقون الذين تتجاوز قيمة مشترياتهم 500 درهم من الذهب، على «كوبون» سحب للاشتراك في السحب اليومي، الذي يتيح فرصة الفوز بربع كيلوغرام من الذهب لكل فائز (يوفر السحب كيلوغراماً من الذهب يومياً لمدة 32 يوماً).

وخلال الفترة من 27 يناير حتى 1 فبراير المقبلين، سيتم يومياً اختيار 6 من المتسوقين للفوز بسبيكة من الذهب وزنها 100 غرام، و6 آخرين للفوز بأجهزة تليفزيونات «سامسونغ». وفي اليوم الأخير من المهرجان، سيفوز أحد المحظوظين بجائزة كبرى، قيمتها كيلوغرام من الذهب. أما من يتسوّق مجوهرات ألماسية، فستتاح لهم فرصة الاشتراك في السحب الأسبوعي، للفوز بسيارة «بي إم دبليو».