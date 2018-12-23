منافسات مثيرة في الحلقة 3 لـ«يولة فزاع»

المصدر: دبي- البيان

وسط هتافات الجماهير المتحمسة في قلعة الميدان بالقرية العالمية في دبي، شهدت بطولة «فزاع لليولة»، حلقة مثيرة في جولتها 3، التي أقيمت أول من أمس، ضمن منافسات النسخة 19 للبطولة، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في قلعة الميدان بالقرية العالمية، منافسات مثيرة بين 4 «يويلة» هم، راشد الرزي «الإمارات»، عويض العامري «السعودية»، حمدان الأحبابي «الإمارات»، دلموك عبد الله «الإمارات».

وأُُعلن المتأهلين للمرحلة 2 من البطولة، وهما عيسى الكندي «الإمارات»، رقم التصويت (5)، وراشد المنصوري «الإمارات»، رقم التصويت (7)، وهو أحد حاملي لقب البطولة في نسخة سابقة.

منافسات

بدأت الحلقة 3 على إيقاع أغنية «راعي الأمر»، للفنان ميحد حمد، وشهدت عروضاً ومنافسات، نالت إعجاب الجمهور، في القرية التراثية، أو أمام شاشة قناة سما دبي، التي نقلت الحدث على الهواء.

وحاول «اليويلة» إقناع الجمهور ولجنة التحكيم، بتقديم أفضل ما لديهم من مهارات وحركات استعراضية، ومنهم من قدم لقطات رائعة، ومنهم من وجهت له لجنة التحكيم بعض الملاحظات.

دشّن الحلقة راشد الرزي «الإمارات»، رقم التصويت (9)، واستعرض «يولته»، فقدم أداءً غير متوقع، حيث سقطت «يولته» مرتين، وفي مهارة رمي السلاح حاول 6 مرات، لكن السلاح سقط منه 5 مرات، وأصاب خط الليزر مرة واحدة بنجاح، ووجهت لجنة التحكيم له عدة نصائح، ليتمكن من تطوير أدائه، ولم تمنحه اللجنة أي درجة، إذ حصل على 0 درجة، لمخالفته قوانين «اليولة»، واستبدال سلاحه الذي سقط خارج الميدان.

أما ثاني الفرسان، عويض العامري «السعودية»، رقم التصويت (10)، فطولب بتطوير أدائه بعدما رمى السلاح 3 مرات فقط، ولم يصب خط الليزر، وبشكل عام، أشادت اللجنة بأدائه واتزانه في الحركة والدوران، وقدمت له بعض النصائح لتطوير مهاراته، وحصل على 45 درجة.

وكان الثالث، حمدان الأحبابي «الإمارات»، رقم التصويت (11)، وهو وصيف البطولة في نسختها الماضية، ودخل بخطوات واثقة، حصد على إثرها تفاعل الجمهور، ونجح في قرع أجراس الميدان 3 مرات دون أخطاء، وأبدت اللجنة إعجابها بأدائه، ووصفته بالعرض البديع، ومنحته 50 درجة.

وكان الرابع، دلموك عبد الله «الإمارات»، رقم التصويت (12)، واستعرض «يولته» الأرضية ودورانه، وفي مهارة رمي السلاح، كانت له محاولة ناجحة، قرع بها جرس الـ20 متراً، ولأول مرة في الحلقة، كما رمى السلاح 4 مرات أخرى، نجح في مرتين منها، ومنحته لجنة التحكيم 47 درجة.

«عشق البطولة»

حلّ الفنان فاضل المزروعي، ضيفاً على البطولة في الحلقة 3، وقدم أغنيتين، الأولى «شيخنا الغالي»، من كلمات سيف بن الشيخ، والثانية «عشق البطولة»، من ألحان رائد سامي، وكلمات سعيد المزروعي، وهي مهداة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي.

«نرفعك بسيوفنا»

وألقى ضيف الحلقة الشاعر سيف المنصوري، قصيدة «نرفعك بسيوفنا»، وهي قصيدة وطنية جديدة، تتحدث عن الفداء للوطن، وارتفاع العلم كراية خفاقة للإمارات.

ميدان مفتوح

وأوضح راشد الخاصوني، عضو لجنة التحكيم، أن الميدان يفتح أبوابه يومياً في الساعة 03.00 عصراً، لتدريب الصغار والكبار، على يد مدربين متخصصين، مشيراً إلى أن الإقبال أصبح كبيراً، خاصة من فئة الصغار، وهو ما يوضح مدى عشق الجميع «لليولة»، بصفتها أحد موروثات الدولة التراثية.

«كأس فزاع»

أكد «اليويل» دلموك عبدالله أن بطولة «فزاع لليولة»، تتميز بالصعوبة الشديدة، كونها تضم نخبة كبيرة من أفضل «اليويلة»، مبدياً تطلعه للفوز بالبطولة، وقال: أضع «كأس فزاع» نصب عيني، فقد شاركت بالبطولة عدة مرات، وحصلت على المركز 3، إلا أنني أتطلع للفوز باللقب، وأسعى دائماً لتطوير أدائي باستمرار، وأحرص على التدريب يومياً في الميدان».