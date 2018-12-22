ثلوج على سطح المريخ

المصدر: إعداد - سيد صالح

نشرت صحيفة «ذي صن» البريطانية، أمس، صوراً لفوهة جبل «كوروليف» العملاقة على سطح كوكب المريخ، وهي ممتلئة بطبقة كثيفة من الجليد يبلغ سمكها 1.2 ميل «نحو 1.9 كيلومتر».

فيما يبلغ قطرها 50 ميلاً «أكثر من 80 كيلومتراً».

وأفادت الصحيفة بأن عرض الفوهة يعادل عرض 170 ملعباً لكرة القدم. وأضافت أن العمق الهائل للفوهة، الذي يقارب كيلومترين، يتيح لها احتجاز الجليد بداخلها، ما يبقيها متجمدة على مدار العام.

والتقطت صور الفوهة باستخدام الكاميرا الألمانية المعروفة اختصاراً باسم «إتش آر إس سي»، ضمن القمر الصناعي «مارس إكسبريس»، التابع لوكالة الفضاء الأوروبية، التي أطلقته خصيصاً لرصد المريخ والتقاط صور له.

وأفادت الوكالة في بيان صحفي بأن صور فوهة جبل «كوروليف» تتضمن «خمسة قطاعات مختلفة تم تجميعها لتكون صورة فردية مكتملة، حيث تم التقاط كل قطاع من الصورة من مدار مختلف حول المريخ».

وأضافت الوكالة: «تظهر الفوهة في الصور أيضاً في سياق يوضح المنظور، السياق والخصائص الطبوغرافية للسطح المحيط بها على الكوكب».

ومن الجدير بالذكر أن فوهة الجبل البركاني على سطح الكوكب الأحمر سميت باسم «كوروليف»، تيمناً باسم مصمم مركبات الفضاء الروسي، سيرجي كوروليف، الذي يعد بمثابة مؤسس تقنية الفضاء الروسية.