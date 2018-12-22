محمد اليافعي: «وسائل التواصل» أنتجت فوضى فنية

المصدر: أبوظبي - عبير يونس

اعتبر محمد اليافعي المغني والملحن الإماراتي بأن وسائل التواصل الاجتماعي، ساهمت بفوضى فنية، وبنشر بعض الأعمال التي لا ترقى لمستوى الفن.

وأوضح: إن هذه الفوضى لا تتعدى كونها عاصفة رملية وتنتهي ذات يوم. وقال في حديثه لـ«البيان»: اختلفت معايير تقييم الفنان، عن عقود مضت لم يظهر فيها إلا الفنان الحقيقي، وأصبحت وسائل التواصل تشكل تحدياً كبيراً لوسائل الإعلام التقليدية. كما كشف عن الانتهاء من وضعه ألحان أغنية لـ«سيل المطر» وهو مغنٍ إماراتي صاعد.

كلمات وألحان

قال محمد اليافعي: كتبت أغنية «اسمعي يا بنت» بجانب وضعي لألحانها وسيطرحها «سيل المطر» عن قريب في عدد من المحطات الفضائية والإذاعات، ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد الانتهاء من تصويرها بطريقة الفيديو كليب.

وأوضح: حرصت في كلمات وألحان الأغنية على أن تحمل فكرا موسيقيا وشعرا، واعتمدت فيها على اللون الخليجي ومزجت بين الجمل الموسيقية الخليجية الكلاسيكية وبين أفكار موسيقية جديدة. وأضاف: أتوقع النجاح لتجربة «سيل المطر» وملامسة تجربته لمشاعر الناس، كونه موهوبا ولديه الإصرار على النجاح.

ورأى اليافعي بطرح الفنان لأغنية «السنغل» عودة للتقليد القديم في تجارب الفنانين. وأوضح: منذ أكثر من 40 سنة كان الفنان يطرح أغنية واحدة وكنا نستمع إليها من خلال الإذاعات مثل أغاني عبد الكريم عبدالقادر، وعبادي الجوهر وآخرين.

وقال: عند طرح أغنية واحدة سيكون هناك تواصل مستمر مع الجمهور، ويستطيع الفنان تلمس مشاعر الجمهور ومدى نجاح الأغنية لأجل أن يتحسس طريقه، ويعرف ماذا يحب الجمهور منه من خلال ردود الأفعال.

تعددية

محمد اليافعي الذي انتهى من الاشتغال على «أوبريت وطنية» ستقدم قريباً. تحدث عن التعددية في تجربته، وقال: عندما أكتب وألحن فأنا أعبر عن شيء ذاتي، وقد يحدث أن أحد المغنين سيوصلها للجمهور بطريقة أفضل مني، فلا أغنيها. وأوضح: دفعتني الكتابة إلى التعمق في بحور الشعر والأوزان والصور الشعرية.

وأضاف: في التلحين أعتمد على الألوان السعودية والجنوبية وقد أقدم تجربة مختلفة مثل الألحان التي قدمتها للمغنية التركية سيبال جان التي غنت بالعربي. وتابع: عندما وضعت الموسيقى التصويرية لفيلم وثائقي فرنسي تم تصويره عن دولة الإمارات استوحيت العديد من الثيمات التراثية الموسيقية.

وذكر اليافعي: بالنسبة للغناء انتقلت مرة من الغناء باللهجة الخليجية، وأديت أغنية «مصر جميلة» باللهجة المصرية حتى إن الإعلامية هالة سرحان أشادت بالأغنية. وأخيراً، كشف اليافعي، والذي غنى من ألحانه العديد من الفنانين، منهم: راشد الماجد، كشف عن تعاون مقبل مع فنانين من الممكلة العربية السعودية.

سيرة

خلال مسيرة فنية عمرها حوالي 19 عاماً، أصدر محمد اليافعي ألبومين، الأول بعنوان «حبيبي» من إنتاج روتانا، والثاني بعنوان «رومانسيات ميحد حمد». كما طرح العديد من الأغاني الوطنية، وأغنية رياضية بعنوان «فورمولا».