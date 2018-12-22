فعاليات القرية العالمية تستقطب حشوداً جماهيرية كبيرة

المصدر: دبي - شيرين فاروق

ضمن برنامجها لموسمها الثالث والعشرين، شهدت القرية العالمية مساء أمس، حفلاً غنائياً أحياه الفنان الكويتي الشاب عيسى المرزوق، نجم برنامج «ستار أكاديمي» على المسرح الثقافي الرئيس في القرية العالمية في دبي، والذي يأتي بالتعاون مع شركة «روتانا».

وشهد الحفل إقبالاً كبيراً من الجمهور من مختلف الجنسيات، وبدأ المرزوق الحفل بإلقاء التحية على الجمهور، مصراً على التقاط سيلفي مع الجمهور، مؤكداً أنه منذ 2013 لم يلتقِ جمهوراً بهذا العدد.

وشدا المرزوق في الحفل بعدد من أغانيه منها «يمين يسار» و«آخر حبه»، و«قنابل»، و«ماتحاسبنيش»، و«فيها سجن» و«ما انساك» و«فوبيا» مع ترديد الجمهور للأغاني التي يحفظونها خاصة الفتيات.

منافسات اليولة

من ناحية أخرى، شهدت الحلقة الثالثة من بطولة فزاع لليلولة في القرية العالمية إقبالاً كبيراً من الجمهور، بمشاركة غنائية من الفنان فاضل المزروعي والشاعر سيف سالم المنصوري.

وشارك في الحلقة المتسابقون راشد الرزي وعويض محسن العامري وحمدان بن مصلح الأحبابي ودلموك عبد الله حمدان، كما شهدت الحلقة حصول حمدان بن مصلح الأحبابي على درجة كاملة من لجنة التحكيم.

وانطلقت الألعاب النارية في القرية العالمية لتضيء سماءها وسط كاميرات الجمهور التي تعالت لالتقاط الصور من التشكيلات والألوان المختلفة.

كما شهدت منطقة المطاعم والأكشاك ازدحاماً من الجمهور الذي جاء لتذوق أشهى المأكولات من مختلف الدول المشاركة، والتي يبلغ عددها 75 دولة.

أما الأطفال فكان لهم النصيب الوافر من الفعاليات على المسرح وفي منطقة الألعاب.