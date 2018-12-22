جهاز لتحويل النفايات البلاستيكية إلى وقود

المصدر: بيجيه تينييه (فرنسا) - رويترز

طور مخترع من جنوبي فرنسا جهازاً يقوم بتكسير البلاستيك وتحويله إلى سائل يمكن استخدامه كوقود.

وقال المخترع كريستوفر كوستيه، إن الآلة التي يطلق عليها «كريساليس» تنتج الوقود عن طريق وضع قطع البلاستيك في مفاعل تبلغ درجة الحرارة فيه 450 درجة مئوية لينتج سائلاً.

و65٪ من هذا السائل عبارة عن ديزل يمكن استخدامه للمولدات أو محركات القوارب. و18٪ منه عبارة عن بنزين يمكن استخدامه للتدفئة أو تشغيل المصابيح. و10 في المئة منه عبارة عن غاز للتدفئة، و7 في المئة من الكربون الذي يمكن استخدامه في أقلام التلوين.

ويقول المنتجون إن هذه الآلة قد تكون مفيدة بشكل خاص في الدول النامية، حيث تواجه أعمال إدارة النفايات وإمدادات الوقود فيها صعوبات. ويأمل المطورون صنع نسخة بحجم الحاوية من هذا الجهاز بحلول منتصف عام 2019، والتي يمكن أن تنتج 40 لتراً من الوقود في الساعة.