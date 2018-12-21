احتفالات رأس السنة في دبي..أمسيات فرح عالمية

المصدر: دبي - البيان

مع قرب رحيل عام 2018، يقدّم «جدول فعاليات دبي» مجموعة من المواقع والأنشطة التي تمكّن الزوّار والمقيمين من الاحتفال بليلة رأس السنة الجديدة بالطريقة التي يفضلونها، سواء بالاستمتاع بمشاهدة عروض الألعاب النارية المبهرة التي اشتهرت بها المدينة، أو بحفلات موسيقية تقام على الشاطئ، أو بأمسية لا تنسى في دبي أوبرا أو أتلانتس أو نخلة جميرا.

فهذه الاحتفالات في دبي تتيح للمقيمين والزوّار قضاء ليلة رائعة تبقى من الذكريات الجميلة لديهم.

برج خليفة

وستُضاء سماء دبي بلوحات فنّية رائعة استعدّاداً لعروض الألعاب النارية الضخمة احتفالاً برأس السنة في برج خليفة، والتي ستبهر الآلاف من المشاهدين والزوّار من مختلف أنحاء العالم. وبهذه المناسبة، سيتم تحضير منصّات خاصة لمشاهدة هذه الألعاب النارية الرائعة في عدّة أماكن في وسط مدينة دبي.

برج العرب

وعلى غرار السنوات الماضية، يستضيف برج العرب ذو السبع نجوم عروض الألعاب النارية الرائعة احتفالاً بالعام الجديد. ويُعد هذا المعلم من أروع الخلفيات في دبي، وستضيء الألعاب النارية هذا الفندق الفاخر. ويُعد كايت بيتش أحد أبرز المواقع لمشاهدة هذا العرض الرائع، وهو شاطئ عام يقع على مقربة من برج العرب.

دبي أوبرا

وتستضيف أوبرا دبي إحدى أبرز المعالم الراقية في المدينة، احتفالات ليلة رأس السنة الجديدة، بإحياء ليلة احتفالية رائعة مع الرقص والموسيقى ومشاهدة الألعاب النارية المذهلة في برج خليفة وعروض نافورة دبي الراقصة.

يفتتح الأمسية المغني «شينوا هوك» الذي سيؤدي قائمة من أروع الأغاني لأشهر المغنين أمثال «مايكل جاكسون» و«إد شيران»، ثم يليه بإحياء الأمسية وزيادة الحماس فيها، منسق الأغاني «سعيد مراد» المشهور عالمياً.

أتلانتس

وسيشهد حفل ليلة رأس السنة الجديدة في منتجع أتلانتس النخلة حضور فرقة موسيقية من 30 شخصاً وبوفيها فاخرا يشمل كل ما تتخيّلونه من الأطباق، إضافة إلى أماكن للطهي الحي، وإطلالة رائعة على عروض الألعاب النارية في نخلة جميرا.

ويمكن للأطفال دون 12 عاماً أن يحتفلوا ببدء 2019 مع حفل «أندر ذا سي» المجاني المخصّص لهم. تتخلل هذه الفعالية مجموعة من الفنون والحرف، ومنزلق كبير، وألعاب مطاطية، وسينما في الهواء الطلق، ونشاطات ترفيهية مستوحاة من الحياة البحرية، وحديقة للحيوانات الأليفة.

نخلة جميرا

وتستضيف جزيرة نخلة جميرا في كل عام عروض الألعاب النارية لتستقبل العام الجديد. ويتيح كورنيش نخلة جميرا مشاهدة مجانية لهذه العروض.

دبي فستيفال سيتي

وبدءاً من المغيب سينطلق مجاناً عرض «تخيّل» المبهر المخصص لاحتفالات العام الجديد في دبي فستيفال سيتي. وستقام أربعة عروض ألعاب نارية كل ساعة ابتداءً من الـ9 مساءً حتى منتصف الليل. وستستضيف الواجهة المائية فرقة موسيقية حية، لقضاء أوقات ممتعة مع استقبال العام 2019.

«كوين إليزابيث 2»

وتستضيف سفينة «كوين إليزابيث 2» التاريخية والتي تحولت إلى فندق عائم في ميناء راشد في دبي أمسية رائعة ومجموعة من الفعاليات احتفالاً بالعام الجديد. وستوفّر المطاعم والقاعات المتنوعة إمكانية مشاهدة عروض الألعاب النارية الرائعة في وسط مدينة دبي من شرفة السفينة.

«ديسي نايت»

وتستضيف دبي احتفالاً بوليوودياً بمناسبة ليلة رأس السنة الجديدة في حديقة زعبيل. وبسبب الموقع المميز لإحدى أكبر الحدائق في دبي بقرب من وسط المدينة، سيتمكن المحتفلون من رؤية عروض الألعاب النارية في برج خليفة عند منتصف الليل.

«سوهو جاردن»

يُعد سوهو جاردن وجهة رائعة للكبار للاستمتاع بالمأكولات والاسترخاء عند حوض السباحة وعيش أجواء السهر المميزة في الهواء الطلق. ومن خلال موقعها المميز في ميدان، لا شك في أن هذه الوجهة مثالية لمشاهدة عروض الألعاب النارية في برج خليفة وللاستمتاع باستقبال العام الجديد. ستُقام الاحتفالات على وقع الموسيقى الرائعة التي ستملأ المناطق الأربع في سوهو جاردن لتشعل الأجواء الاحتفالية.

«سوهو بيتش»

يستعد سوهو بيتش، الوجهة العصرية والأنيقة للسهر، لاستقبال عام 2019 ضمن أجواء رائعة في الردهة المتاخمة لحوض السباحة.

نادي الإمارات للغولف

مع جولة موسيقية مميّزة من فترة السبعينيات، يستضيف نادي الإمارات للغولف عشاءً مميزاً في 31 ديسمبر يتخلّله عرض لأروع أغاني «كوين» و«أبّا» ليكمل منسقو الأغاني بعد ذلك إحياء الأمسية مع أروع المجموعات الموسيقية الراقصة احتفالاً بقدوم السنة الجديدة.

شاطئ «باراستي»

احتفال مميز يختتم به شاطئ باراستي العام. وستستضيف وجهة الاحتفالات في «لو ميريديان الميناء السياحي» حفلاً مميزاً احتفالاً بالعام الجديد يحييه الثنائي الهولندي «باسجاكرز» والممثل الأميركي ومغني الهيب هوب «فاتمان سكوب».

القرية الإيرلندية

تستضيف وجهة الترفيه المستوحاة من مدينة دبلن حفل رأس السنة الجديدة والتي سيحييها «مابلجاكس» و«ماركي مارك» في أجواء احتفالية إيرلندية. وسيشعل منسق الأغاني مارك ماركي الأجواء بموسيقاه الرائعة والمليئة بالطاقة.

تضم القرية شرفة خارجية مطلة على الحدائق والبحيرة، وتصدح فيها الموسيقى الإيرلندية التقليدية لتطرب الضيوف في الداخل والخارج، وتقع في منطقة القرهود.