الدراما الخليجية على «نتفليكس» في رمضان

المصدر: دبي ـ البيان

تمكنت الدراما الخليجية والعربية في السنوات الأخيرة، من تحقيق قفزات نوعية على الصعيدين المحلي والعربي، بفضل حضورها ومستوى جودتها العالي، الأمر الذي دعا شركة نتفليكس الأميركية، لمنح الدراما العربية والخليجية مساحة واسعة عل منصتها.

وذلك بعد شرائها مكتبة متكاملة من المسلسلات العربية الجديدة، التي تتناسب مع رؤيتها وسياستها، خاصة بعد وصول عدد مشتركي نتفليكس إلى 137 مليون مشترك حول العالم، من بينهم 58 مليون مشترك في الولايات المتحدة فقط.

ولتفعيل وجود الإنتاج الدرامي الخليجي والعربي على المنصة العالمية، التقى فريق نتفليكس التقني، أخيراً، مع شركة أكتيف ميديا في دبي، التي أسسها المنتج والموزع الإماراتي محمد حسين والخبيرة في مجال الإنتاج والتوزيع سوزي كراجيان.

حيث قاما بمناقشة جملة من الأمور التقنية التي تراعيها نتفليكس في إنتاجاتها الفنية، وتم الاتفاق على شراء نتفليكس لعدد من الأعمال الخليجية، لعرضها خلال الموسم الرمضاني المقبل.

وقال محمد حسين: نحن بانتظار رؤية إنتاجاتنا العربية على منصة نتفليكس العالمية، ونطمح لإنتاج ما يليق بالمجتمع العربي، بمواصفات عالمية، مؤكداً أن الجيل الجديد من الشباب، قادر على الفوز بهذا الرهان، وتطوير صناعة الدراما في المنطقة العربية والخليجية.

ونوهت سوزي كراجيان، برغبة نتفليكس في إنتاج عمل عربي خليجي. وقالت: «سبق أن قامت شركة أكتيف ميديا، بتزويد القائمين على منصة نتفليكس، بعدد من الأفكار التي يمكن تحويلها إلى مسلسلات، ضمن الخطة الاستراتيجية للشركة للعامين المقبلين، وقد أبدوا اهتمامهم بهذه الأعمال.