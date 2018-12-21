«دبي مول» إلى«غينيس» بأكبر كرة زينة

المصدر: دبي - البيان

تواصل دبي تسجيل الأرقام القياسية عالمياً على صعيد الإنجازات السبّاقة التي تشمل مختلف المجالات، وهو ما تجسد أخيراً في نجاح «دبي مول»، في تحقيق رقم قياسي في غينيس للأرقام القياسية .

وذلك عن فئة أكبر كرة زينة احتفالية بموسم الأعياد في العالم. وقد تسلمت ربيكا جيكوب مدير "دبي مول"، الشهادة من ممثل غينيس. ويصل وزن كرة الزينة الاحتفالية المعدنية إلى 1100 كيلوغرام، وتولت شركة التصميم الأميركية «فينيو آرتس» تنفيذها وفق أعلى معايير الفخامة بمناسبة موسم أعياد نهاية السنة.

ويبلغ ارتفاع الكرة 6.597 أمتار بعرض 4.689 أمتار، واستغرق تركيبها ورفعها يومين كاملين. ويمكن للزوار مشاهدة هذه الكرة الاحتفالية الرائعة التي دخلت سجلات «غينيس للأرقام القياسية» في قاعة النجمة.