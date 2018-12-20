«الحرير والشاي والسيلادون» حوار بين الثقافات في «سيتي ووك»

المصدر: دبي - البيان

تستضيف «هلا بالصين»، المبادرة المشتركة بين «مِراس» و«دبي القابضة»، معرض «الحرير.. الشاي والسيلادون: حوار بين الثقافات على طريق الحرير»، وتستمر لمدة عام بهدف تعزيز العلاقات التجارية والثقافية بين دبي والصين.

يقام المعرض من 18 ديسمبر الجاري لغاية 15 يناير المقبل، في سيتي ووك، حيث تُعرض الرموز الأكثر شهرة في الثقافة الصينية. ويجري تنظيم الحدث بالشراكة مع وزارة الثقافة في مقاطعة تشجيانغ، التي تشتهر بكونها مركزاً ثقافياً للصين ومهداً لتراث الفخار الأخضر «السيلادون» العتيق.

وسيضم المعرض 100 قطعة فنية تظهر المهارة الحرفية والإبداعات اليدوية للفنانين في تشجيانغ، تشمل الملابس والأزياء الحريرية وأدوات الشاي والأدوات المستخدمة في احتفالات الشاي الصينية التقليدية، بالإضافة إلى قطاع «السيلادون» الرائعة. وقال الشيخ ماجد المعلا، رئيس مجلس إدارة «هلا بالصين»:

«تعد الصين موطناً للتقاليد التراثية الأشهر عالمياً، ونحن واثقون بأن هذا المزيج بين التجارة والتراث يوفر فرصة ثمينة لدبي والصين لبناء علاقات تعاونية دائمة، ما يمنحنا فهماً أكبر للقيمة التي يوفرها كلا الجانبين لبعضهما البعض، وهذا جوهر مبادرة «هلا بالصين» وما تسعى لتحقيقه.

وقالت سالي يعقوب، المديرة التنفيذية للمراكز في «مِراس»: المعروضات التي تتنوع بين الحرير والشاي والسيلادون تقدم لمحة نادرة عن المشهد الاجتماعي في الصين ونعتقد أن المعرض سيحظى باهتمام واسع من سكان دبي وزوارها .