جلسات حي دبي للتصميم تدعم فناني الـ«دي جي»

المصدر: دبي - البيان

يستضيف حيّ دبي للتصميم يناير المقبل سلسلة جلسات (d3 Unplugged) في منطقة التصميم. وتقام الجلسات الأسبوعية في الهواء الطلق بين المبنيين 8 و9 بهدف توفير منصة لعرض المواهب الموسيقية المحلية، واكتشاف المواهب الفنية الناشئة.

وخلال الجلسات، ستتاح أمام الفنانين المحــليين فرص لتـــقديم عــروضهم في الموقع المفتـــوح الــمتاح في 26 يناير المقبل عبر حملة تقام عبر «إنستغرام». ويــدعو الحيّ الموسيقيــين لتحــميل مـــقاطع الفيديو الخاصة بعروضهم عبر الحساب (@d3dubai)، حيث سيشارك مجتمع حيّ دبي للتــصميم فــي الاختيار النهائي.

وفي كل أسبوع، يفتتح أحد عازفي الـ«دي جي» الجلسة التي تتضمن عرضاً حياً لأحد المواهب المحلية.

تأتي المبادرة بإطار جدول أوسع لبرامج حي دبي للتصميم التي سيتم الإعلان عنها على مدار عام 2019، بهدف مشاركة ودعم المواهب الإبداعية المحلية في جميع المجالات.

ومن المشاركين: « دي جي شيف كودز» الذي بدأ مسيرته الفنية كـ«دي جي» خلال مرحلة الدراسة المتوسطة، متـــأثراً بأعمال الـ«دي جي» جازي جيف، وغيره من مشاهير موسيقى الـ«آر إن بي» والـ«هيب هوب». ويعــمل كودز أيضاً في الإنـــتاج الموسيقي و«الفيديوغرافي»، وحمزة هوساوي.