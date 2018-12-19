احتفالات دبي.. مرح وترفيه بلا حدود

المصدر: دبي - البيان

احتفالاً بموسم العطلات الجديد تدعو وجهة «السيف» الجذابة على واجهة دبي المائية من «مِراس»، المقيمين والسائحين إلى تجربة أجوائها الاحتفالية الأخاذة، والاستمتاع بفعاليات نهاية العام المتميزة على ضفاف خور دبي الشهير.

وحتى نهاية يوم الثلاثاء 25 ديسمبر الجاري، تتزين وجهة «السيف» بتصميماتها المبتكرة، وديكوراتها الملونة التي تنسجم مع أجواء الموسم الاحتفالي الجديد، وتستقبل العديد من الفعاليات المتميزة الملائمة لجميع أفراد العائلة، وتشمل العروض الموسيقية بدءاً من الساعة 6 مساءً. كما تقدم الفرق الموسيقية المتجولة ولاعبو الخفة عروضاً ممتعة للزائرين، إلى جانب عروض مفاجآت أخرى تشمل جميع منافذ التسوق والمطاعم في وجهة السيف بدءاً من الساعة 6 مساءً.

وبالإضافة إلى العروض المتميزة، تقدم «السيف» لضيوفها تجربة تسوّق جديدة مع كرنفال سوق الواجهة المائية التي تتميز بمنصاتها وديكوراتها المنزلية الاحتفالية، وصفقات الهدايا التذكارية الرائعة والاكسسوارات القيمة.

كما تشتمل فعاليات «السيف» الاحتفالية على مجموعة متنوعة من خيارات الترفيه المخصصة للزائرين للصغار، مثل ألعاب الملاهي والركوب وغيرها، وتتيح لهم فرصاً عديدة للفوز بألعاب وهدايا لطيفة مميزة.

ولمزيد من الحماسة والترفيه خلال الكرنفال، توفر «حديقة حيوانات المزرعة» فرصة للصغار والكبار، على حد سواء، للتفاعل مع الحيوانات الأليفة الرائعة، من الأرانب والحملان والبط والدجاج، كما يمكن للصغار الاستمتاع بركوب خيول البوني الصغيرة. وتقام جميع أنشطة الأطفال تحت إشراف مهنيين متخصصين لضمان سلامة الزائرين الصغار.

«أرض الهدايا»

وتعتزم «بوكس بارك»، الوجهة العصرية من «مِراس»، الاحتفال بموسم العطلات هذا العام عبر مجموعة من الأنشطة العائلية وورش العمل المخصصة للأطفال.

وستطلق «بوكس بارك» في الفترة من 20 حتى 29 ديسمبر الجاري مفهوم «أرض الهدايا» للأطفال، حيث يمكنهم المشاركة وارتداء ملابس الأقزام والفوز بألعاب محشوة من ماكينة الألعاب، والمشاركة في ورش عمل الفنون والأعمال اليدوية لتعلم كيفية تغليف صناديق الهدايا بأساليب مبتكرة، وأيضاً المشاركة في حل لغز ضخم على أنغام موسيقى الـ دي جيه، إضافة إلى الرسم على الوجوه بالألوان اللامعة. وبنهاية الزيارة سيحصل الأطفال على بعض أوراق التلوين والحقائب المليئة بالهدايا.

وفي حين يستمتع الأطفال بالأنشطة المرحة، سيتمكن زوّار «بوكس بارك» من التسوّق لدى مجموعة واسعة من المتاجر المنتشرة في أنحاء الوجهة واختيار هدايا متميزة لأحبائهم، ومنها «إيربانيست» الذي يقدم أحدث صيحات التصميم والأزياء، و«ذا زوو»، و«بوبت ألا بلاج» لملابس الأطفال، و«تايبو» لأدوات القرطاسية المميزة، و«كيو كيه إيجان ماركت»، حيث سيجدون مجموعة واسعة من المأكولات والمنتجات اليابانية والكورية والتايلندية. كما يمكن للزوار الحصول على بطاقة هدايا مراس التي تتيح لهم شراء ما يحلو لهم عبر العديد من المحلات والوجهات في دبي.