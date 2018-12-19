«لا مير» تواصل أنشطتها بأجواء ثلجية

المصدر: دبي - البيان

تواصل «لا مير»، الوجهة الشاطئية الرائدة من «مِراس»، أجواءها الاحتفالية هذا الموسم مع مجموعة متنوعة من العروض الحيّة والأنشطة لجميع أفراد العائلة، حيث تشكل الديكورات المستوحاة من «عالم البحار» خلفية مثالية للفعاليات الاستعراضية وعروض الراقصين المتجولين الذين ينشرون البهجة والمرح في أرجاء المكان.

كما يوفر متنزه الأطفال الثلجي المذهل في «لا مير» الكثير من المرح كل يوم من الساعة 11 صباحاً وحتى 11 مساءً. ويمكن دخول المتنزه مجاناً لمدة 20 دقيقة مع كل عملية شراء بأكثر من 50 درهماً في أي محل داخل الوجهة.

وإضافة إلى أجواء الوجهة الاحتفالية الفريدة، سيكون الأطفال على موعد للقاء «سانتا كلوز» يوميّ 24 و25 ديسمبر الجاري من الساعة 3 عصراً وحتى 9 ليلاً.