«أولي أولي».. مرح عفوي للصغار في دبي

المصدر: دبي - البيان

يطلق «أولي أولي»، متحف الألعاب التجريبية الأول من نوعه في دبي، فعالية مميزة يستقبل بها العام الجديد من خلال مهرجان المرح العفوي (Mess Fest)، الذي يقام على مدى 3 أيام في الفترة من 27 حتى 29 ديسمبر الجاري. ويقدم المهرجان العائلي أنشطة داخلية وخارجية ممتعة تشمل أعمالاً فنية باستخدام الرافعات، الفقاعات، التلوين والطباشير، بالإضافة إلى استخدام مُكوّنات مُعيّنة لصنع مواد طبيعية.

فرصة

وتقوم فكرة مهرجان المرح العفوي على توفير الفرصة للأطفال والعائلات لاستكشاف مختلف الأشياء والمواد وتجربتها دون وضع هدف محدد أو معايير للصح والخطأ، حيث تقتصر الأنشطة على المرح دون أية قيود.

يتم تشجيع الأطفال في هذه الفعالية على إطلاق العنان لمخيلتهم وإبداعهم، مع السماح لهم باللعب بمنتهى الحرية والعبث والمرح. ويقدم مهرجان المرح العفوي (Mess Fest) العديد من العروض والأنشطة الداخلية والخارجية المفعمة بالتشويق، مثل: هوس الفقاعات وجنون التلوين والصخب الفوضوي ومدينة الطباشير.