«سمفونية بصرية» في مهرجان مرسى دبي للموسيقى

المصدر: دبي - البيان

يعود «مهرجان مرسى دبي للموسيقى» العام الجاري، ليأخذ الزُوّار في رحلة موسيقية غامرة تحمل طابعاً فريداً يسلب الحواس. إذ يعِد المهرجان الذي انطلق يوم 13 ديسمبر الجاري في مرسى دبي، منطقة الممشى المحيطة بـ«دبي مارينا مول»، و«مارينا ووك»، ضيوفه بأكثر من ذلك، حيث يتيح لهم فرصة اختبار الموسيقى وتأليفها.

وتحت شعار «فن الصوت»، يدور المهرجان حول استخدام الأضواء والصوت والتكنولوجيا بصورة مُبتكرة تسمح للناس بالدخول إلى عالم الإيقاعات الموسيقية. وستتحول منطقة ممشى مرسى دبي إلى أرضٍ من العجائب الموسيقية الساحرة، حيث ستوفر للضيوف تجربة فريدة بكل ما تعنيه الكلمة مع تشكيلة منوَّعة من الأنغام والتجارب الموسيقية الرائعة.

«سمفونية بصرية»

وإلى جانب الباقة المختارة من العروض الموسيقية الحية الجماعية والمنفردة، ثمة سلسلة من الأنشطة الممتعة التي تسمح للزوار بتأليف الموسيقى كلّ على طريقته الخاصة. كما سوف تُضاء واجهة برج «بيير 7» بالموسيقى التي يؤلفها الزوار مع تجربة «السمفونية البصرية» التفاعلية، حيث سيتم إسقاط ضوء مختلف مع كل نوطة موسيقية يتم عزفها على البيانو الذي تم دمجه مع نظام إضاءة موجَّه نحو حائط الواجهة.