«نيويورك أبوظبي» تُحدّد آخر موعد لاستقبال طلبات جائزة «كريستو وجان-كلود 2019»

المصدر: أبوظبي - البيان

تحت رعاية الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان، وبالتعاون مع مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، أعلنت جامعة نيويورك أبوظبي فتح باب المشاركة في جائزة «كريستو وجان-كلود» لعام 2019، اعتباراً من اليوم وحتى 20 يناير المقبل.

وتواصل الجائزة الفنية المرموقة في نسختها 7، إلهام وتنمية المواهب الفنية الصاعدة والمبدعة من كافة أنحاء الإمارات، في إطار سعيها لتوفير منصة فعّالة تمكّنهم من إطلاق مسيرتهم المهنية في عالم الفنون، من خلال تقديم الدعم اللازم لهم من قبل المختصين في القطاع. ويُشترط على المتقدمين للمسابقة أن يكونوا من سكان الإمارات من الطلاب الجامعيين أو الخريجين الحديثين الذين نالوا شهاداتهم الأكاديمية خلال السنوات الخمس الماضية.

وتهدف الجائزة إلى تشجيع المتقدمين على ابتكار أعمال فنية وعرض إبداعاتهم، ما يمنح الفائز فرصةً قيّمةً للانخراط في الحياة المهنية كفنان حقيقي ينتقل من المفهوم النظري إلى المستوى العملي من خلال أعماله المميزة التي يعرضها للمجتمع.

ويمكن للمشاركين اقتراح أي مجال للعمل الفني، كالتصوير الفوتوغرافي أو النحت أو الأعمال التركيبية أو أعمال الفيديو. ومن المقرر أن يتم الكشف عن الأعمال الفائزة في شهر أكتوبر المقبل، ليتم عقب ذلك عرضها في حرم جامعة نيويورك أبوظبي بجزيرة السعديات.