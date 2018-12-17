دبي أولى محطات «شوارع من العالم»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة دبي للثقافة والفنون «دبي للثقافة»، الهيئة المعنية بشؤون الثقافة والفنون والتراث والآداب في الإمارة، بالتعاون مع «غرفة دبي»، و«جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي»، و«مِراس» وشركات متصلة عالمياً مثل «فيلبس»، و«كانون»، دعمها المعرض الشهير «شوارع من العالم»، أكبر معرض صور في العالم، حيث سوف يسجل انطلاقته من دبي في 20 يناير ويستمر لغاية 5 أبريل المقبلين في منطقة السيف، الواجهة البحرية الجذابة من «مِراس»، وبعدها سوف ينطلق المعرض في جولته حول العالم، ليحط الرحال خلالها في كل من باريس ولندن وبرلين ونيويورك.

فخر

وقال سعيد محمد النابودة، المدير العام بالإنابة في «دبي للثقافة»: تفخر دبي باختيارها أول مدينة في جولة هذا المعرض العالمي، لينتقل بعدها إلى عدد من مدن وعواصم العالم، حيث سيجري تنظيمه على منطقة الخور، المعلم التاريخي والحضاري، الذي أكسب المدينة صفة جمالية فريدة، انعكاساً لروحها النابضة بالحيوية، وعزز مكانتها التجارية المرموقة، ولا يزال يبهر زوارها لاحتضان ضفافه مناطق دبي التاريخية ومعالمها الثقافية، ويلعب دوراً مهماً في نهضتها المعاصرة.

إن هذا المعرض بصبغته العالمية والقيم التي يسعى إلى نشرها، يتطابق مع رؤيتنا في الهيئة، وينسجم مع نسيج دبي المجتمعي متعدد الثقافات، خاصة أنها تستضيف ما يزيد على 200 جنسية، يعيش جميع الناس على أرضها في وئام. وخلال فترة انعقاد المعرض، سنعمل مع شركائنا على تجسيد أهداف هذا المعرض ورسالة المصور العالمي، لينقل صورة مشرقة عن مدينتنا وعن الإمارات في كل المحطات التي سيحط الرحال فيها خلال جولته.

وسيعرض المشروع الممتد لمسافة 1.8 كيلو متر، صوراً تبرز الحياة اليومية للمدن والعواصم في 194 بلداً حول العالم، وسيتم عرضها على ضفاف خور دبي في وجهة «السيف» من «مِراس».

منصة مثالية

وبدوره، قال حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي «غرفة دبي»: «تعد إمارة دبي منصة مثالية لاستضافة مثل هذه المعارض، حيث تعتبر حلقة وصل عالمية متنوعة الثقافات. ويسرنا في غرفة دبي أن ندعم هذه المسابقة التي تهدف إلى استعراض الركائز والمعالم التي تجعل المدن حول العالم استثنائية ومتشابهة، إضافة إلى دور هذا المعرض وكونه وسيلة جديدة لتبادل المعلومات والخبرات بين الثقافات المختلفة عالمياً».

دور مفصلي

وقال علي خليفة بن ثالث، أمين عام جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي: «تفخر الجائزة بتنظيم معرض الصور الدوليّ الجوّال «شوارع من العالم»، وإن اختيار دبي لانطلاق جولة هذا المعرض الجامع لباقة من صور حياة الشارع في 194 عاصمة، لهو أكبر دليل على مفصلية دور دبي الفني والثقافي، كونها عصب اتصال رئيس بين الحضارات ومحفلاً لتلاقي الإبداعات البصرية على مختلف أنواعها.

لطالما كانت الشوارع شرايين الحياة ومرآتها الأصدق وعنوانها الأدق، ومن هنا اتخذ المعرض مكانه في شارع السيف في منطقة خور دبي، قلب دبي النابض ونواتها الأصيلة الشاهدة على بدايات الازدهار وتكوين الهوية التجارية، معرضاً مفتوحاً أمام مرتادي حياة الشارع في دبي، ليسافروا في رحلة بصرية مدهشة لعواصم العالم، ويتواصلوا مع نبض حياة الشارع فيها وتفاصيلها المثيرة للاهتمام.

وإن الجائزة من خلال مسابقة «التواصل الإنسانيّ» تهدف لفتح الأفق أمام مبدعي العدسة، لإظهار ترجماتهم لروح التواصل الإنساني والتفاعل البشري في قلب دبي، ومن جهة أخرى توجيه بؤرة التركيز إلى البدايات التجارية الأولى على ضفاف خور دبي، والتي ما زالت سلوكاً تجارياً مستمراً حتى وقتنا الحالي».

ريادة

وفي معرض تعليقها على الحدث، قالت سالي يعقوب، رئيس مراكز التسوق لدى «مِراس»: على مدى يتجاوز عقداً من الزمن، حققت «مِراس» موقع الريادة في عرض مفهوم المساحات المفتوحة الفريدة، والتي تجمع بين الابتكار والإبداع، بهدف ترسيخ مكانة دبي باعتبارها الموقع المفضّل للعيش والعمل، والمقصد المفضّل للزائرين.

وعلى ضفاف خور دبي الذي شهد ولادة التجارة والاقتصاد في دبي، يجتذب موقع «السيف» الاستراتيجي مختلف شرائح المسافرين من رجال الأعمال والسائحين على حدّ سواء.

وتتميز هذه الوجهة بتصميمها الفني المعماري البديع، والمستوحى من قصة تحوّل دبي من قرية لصيد الأسماك إلى مدينة عالمية حديثة، كما تعدّ «السيف» موقعاً مثالياً لإقامة معرض من هذا النوع في دبي، لإبراز أنماط الحياة في مختلف دول العالم. وكونه معرضاً دولياً، يهدف «شوارع من العالم» إلى إبراز العلاقة الإنسانية والسمات المشتركة التي تجمعها بطريقة إيجابية.

وسيستعرض زوار المعرض لوحات الإعلانات والورق الخفيفة التي تمت أضاءتها من قبل شركة «فيلبس»، لعرض 198 صورة فوتوغرافية مصحوبة بمعلومات حول الدول المشاركة. وسيساعد ذلك الزوار على التعلم واكتساب المعرفة والاستلهام من استكشاف وفهم الثقافات والبيئات المتطورة في مختلف البلدان.

مسابقة

بالتزامن مع هذا المعرض، سيتم إطلاق مسابقة للتصوير برعاية من جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي وغرفة تجارة وصناعة دبي و«كانون»، تحت شعار «التواصل بين البشرية».

وخلال الفترة من 5 ديسمبر وحتى 19 ديسمبر، ستتاح الفرصة للجميع للمشاركة في المسابقة والتقاط الصور لمدينة دبي، وخوض المنافسة في فئتين، حيث تحمل الأولى اسم «روح دبي» والثانية «روح التجارة». وسوف يتم إعلان أسماء الفائزين خلال المعرض، كما سيحصلون على جوائز عينية عبارة عن منتجات تقدمها شركة «كانون».