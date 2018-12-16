«ذاكرة الوطن» تلقى إقبالاً في أسبوع «زايد التراثي» الأول

المصدر: أبوظبي - البيان

تستقطب منصة «ذاكرة الوطن» التي يشارك بها الأرشيف الوطني في مهرجان الشيخ زايد التراثي كبار الشخصيات والمسؤولين من داخل الدولة وخارجها بجانب عدد كبير من الزوار، وتعد المنصة ركناً أساسياً في المهرجان، وتجذب مقتنيات منصة ذاكرة الوطن التي توثق جوانب من تاريخ الإمارات وتراثها الزوار الذين يبدون إعجابهم بالتقنيات المتطورة التي تعرض بها المنصة مقتنياتها.

وقد شهدت منصة «ذاكرة الوطن» في الأسبوع الأول من مهرجان الشيخ زايد التراثي 2018، المقام بمنطقة الوثبة في أبوظبي، إقبالاً كبيراً من ضيوف المهرجان وزواره.

وبهذا الصدد، قام حمد عبدالرحمن المدفع، أمين عام شؤون المجلس الأعلى للاتحاد، رئيس مجلس إدارة الأرشيف الوطني، يرافقه جمعة الرميثي، عضو مجلس إدارة الأرشيف الوطني، رئيس اللجنة التنفيذية، بزيارة منصة «ذاكرة الوطن»، وقد أشاد حمد المدفع بالوسائل الحديثة التي يعرض بها الأرشيف الوطني لجمهوره تاريخ الإمارات ومراحل تطورها، ويطلعهم على الوثائق والصور التاريخية والأفلام الوثائقية.

وبذلك يؤدي الأرشيف الوطني الدور الذي أكده سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس الأرشيف الوطني في إطلاع الأجيال على سيرة الشيخ زايد طيب الله ثراه، ومآثره التي ستظل خالدة في وجدان أبناء شعبه، وقد أرسى قواعد الدولة على المحبة والسلام والتسامح، وعزز التلاحم الوطني بين أبناء الوطن.

إنجازات

وأضاف المدفع: يتوّج الأرشيف الوطني جهوده وإنجازاته في «عام زايد» بما يقدمه الآن في منصة ذاكرة الوطن بمهرجان الشيخ زايد التراثي، وعبر مشاركته هذه يفتح صفحات مهمة من تاريخ القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مفعمة بمبادئه الوطنية ومآثره الحميدة أمام الأجيال فيرسخ في نفوسهم هويتهم الوطنية.

جهود

ثمن حمد عبد الرحمن المدفع جهود اللجنة العليا المنظمة لمهرجان الشيخ زايد التراثي، وتخطيطها الدقيق والمُحكم لمجريات المهرجان.

وأعرب عن شكره لإدارة الأرشيف الوطني ولجميع العاملين فيه، وخصّ بالشكر القائمين على إثراء منصة ذاكرة الوطن في مهرجان الشيخ زايد التراثي وعلى إدارتها، وهم يقدمون لضيوف المهرجان الصورة المثلى لدولة الإمارات وسير الآباء المؤسسين، ومسيرة القيادة الحكيمة التي تسير على نهج الشيخ زايد.