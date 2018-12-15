القرية العالمية تجذب 100 ألف زائر مساء أمس

المصدر: دبي - شيرين فاروق

شهدت القرية العالمية، مساء أمس، إقبالاً كبيراً من الجمهور تعدى 100 ألف زائر من مختلف الجنسيات جاؤوا لقضاء وقت ممتع في أرجائها. وجاءت الحلقة الثانية من بطولة فزاع لليولة نارية بامتياز، إذ استقطبت البطولة التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث للعام التاسع عشر، وتشهدها قلعة الميدان في القرية العالمية بدبي، مع مجموعة من أبرز الفرسان، أعداداً كبيرة من الجمهور.

وأحيا الحلقة الثانية الفنان محمد المنهالي والشاعر محمد بخيت النوهن بحضور الشاعر والملحن والفنان فايز السعيد، الذي حرص على حضور الحلقة وتشجيع المشاركين. وضمَّت المنافسات راشد بن حرمش المنصوري، وسعيد محمد هويدن الكتبي، وعيسى خميس الكندي، وعبدالرحمن عبدالله خليفة سالم.

تفاعل

كما جذب الحفل الغنائي لنجم موسيقى آر آند بي العالمي، جيسن ديرولو، عشرات الآلاف من معجبي المغني والمؤدي وكاتب الأغاني الأميركي، الذي يتصدر قائمة الموسيقيين الأكثر مبيعاً.

فيما تستأثر أغانيه بنصيب كبير من أثير المحطات الإذاعية حول العالم. وتفاعل معه الشباب من مختلف الأعمار وامتدت صفوف الجمهور أمام المسرح لمسافة تخطت الكيلومتر مربع في كل الاتجاهات، ما جعل المسرح يلتهب من الأغاني التي حفظها الجمهور عن ظهر قلب. كما شهدت منطقة الألعاب منافسات رائعة بين الجمهور من كل الجنسيات خاصة الشباب، وبات مشهد طوابير الانتظار في اللعبة تلو الأخرى محفّزاً للاستمتاع بمختلف الألعاب. وشهدت عروض السيرك برنامجاً رائعاً جمع بين الخفة والرشاقة والقفزات البهلوانية مع عروضه الفكاهية المرحة.