أسابيع الموضة تروّج حقائب رجالية غنية بالتفاصيل

المصدر: إعداد: رشا عبد المنعم

لم تعد حقيبة اليد الرجالية بمظهرها الكلاسيكي توحي فقط بأنها مكتبية مثقلة بالأوراق وهموم العمل، بل باتت تنافس الحقائب النسائية الصغيرة اليومية، ومن مكملات الأناقة الرجالية في جميع الأوقات.

وكما قدم المصممون خلال أسابيع الموضة للنساء حقائب ذات صيحات نوعية بكل موسم، يرتكز هذا الموسم على توفير إكسسوارات غنية بالتفاصيل تناسب الرجل العصري.

ومنها الحقائب التي جاءت بألوان أكثر إشراقاً ولم تقتصر على اللونين الأسود والبني كما هو متعارف عليه ومن خامات متجددة لكل الاحتياجات والمناسبات، لفئة الشباب، بسبب زيادة عدد مستلزماته من أدوات تكنولوجية، وعناية خاصة، ولم تعد تقتصر على الأوراق المهمة.

في الوقت نفسه، أصبحت موديلات الحقائب أكثر حيوية وأناقة وتنوعاً، فهناك الأحجام الكبيرة ذات الاستخدامات المتعددة، التي تسمح للرجل أن يحمل فيها احتياجات يوم كامل من ملابس وأدوات خاصة.

وهناك ما يتميز بعدد جيوبه لتكون رفيقاً مفيداً في الرحلات، وهناك الموديل «الكروس» وهو لا يتناسب إلا مع الملابس «الكاجوال»، ويكون مثالياً لحمل: التابلت، الموبايل، والمحفظة، وزجاجة صغيرة من العطر.

جاذبية

وتعد حقيبة «كروس بودي»: «CROSSBODY»، من حقائب الرجال التي أصبحت موجودة بقوة سواء على خصر الرياضيين داخل «الجيم» أو معتمدة من قبل الرجال بالنسبة لملابس «الكاجوال»، فهذا النوع من الحقائب أصبح بديلاً أكثر راحة وأماناً لحمل المتعلقات الشخصية.

ولكن قبل شراء هذا النوع من أنواع حقائب الرجال المميزة يجب الانتباه إلى حجمها مقارنة مع المتعلقات التي تنوي وضعها بداخلها، لأن المساحات التخزينية لتلك الحقائب صغيرة ويجب الانتباه جيداً إلى الحجم، أما بالنسبة لشراء أفضل الأنماط فيمكن شراء أنواع حقائب الخصر ذات الألوان والنقوشات الجريئة أو تلك المتميزة بالألوان المحايدة مثل الأبيض والأسود والكحلي والرمادي أو اللون البني.

في حين تعد حقائب الساعي «ماسينجر باغ»: «Messenger Bag»، من أكثر أنواع حقائب الرجال انتشاراً على الإطلاق، فهي تحمل على الكتف بسهولة، كما أن مساحاتها التخزينية مناسبة وتستوعب أجهزة اللاب توب والأوراق ومتعلقات العمل الأخرى، ولعل أهم ما يميزها بجانب احتوائها على عدد جيد من الجيوب هو وجودها بعدة أنماط: الكلاسيكية أو القماشية الأقرب إلى الحقائب الرياضية.

الوشاح.. لمسة أناقة الموسم

يعتبر الوشاح «Scarf»، من أهم إكسسوارات الرجل التي لا يتخلى عنها، إذ لا يوفر الدفء فقط، بل يضيف لصاحبه لمسة من الأناقة المتقنة، ويتناسب مع الإطلالة الصباحية أو المسائية على حد سواء، وتتنوع أنواع الوشاح بحسب تطريزها ونوع القماش المستخدم فيه الذي يتبع صيحات الموسم.

وعلى سبيل المثال الفرو من الخامات الكلاسيكية الأساسية في فصل الشتاء يأتي غالباً بألوان قوية، مثل الكحلي المزرقّ والأسود الكلاسيكي مع لمعة جريئة، أما الوشاح الكبير الملفوف فيوحي بالدفء والراحة، فهو يأتي عريضاً وطويلاً، بحيث يمكن لفّه أكثر من مرة حول الرقبة بأشكال عديدة، في حين يمتاز الوشاح الطويل الرفيع مع الرجل الطويل القامة بشكل خاص.

ويميل الشباب إلى ارتداء الوشاح الحرير القصير، فهو جزء مهم مكمل لإطلالة البدلة في المناسبات إلى جانب الوشاح الكلاسيكي. ويمكن اختيار طرق مختلفة لارتداء الوشاح، وتتوقف الطريقة المناسبة على طول الوشاح نفسه ونوعية قماشه ومدى سماكته، ومنها العقدة الوهمية التي تناسب الوشاح المنقوش أو المصنوع من النسيج السميك.

ويمكنك عقدها بالوشاح المتوسط الطول، وللقيام بصنع هذه العقدة يمكنك عمل عقدة واسعة في أحد أطراف الوشاح، ثم تمرير الطرف الآخر من خلالها، وسحب هذا الطرف إلى أسفل لإحكام العقدة، أما العقدة الباريسية أو الأوروبية فتناسب الوشاح الطويل، ويمكنك عقدها من خلال طي الوشاح مرة واحدة عند منتصفه لجعل الطرفين متساويين فوق بعضهما.

وجعل الوشاح يصل إلى نصف طوله، ثم لفه حول الرقبة مع عمل حلقة عند الجزء المطوي لتمرير طرفي الوشاح من خلالها.

ومن جانب آخر، يميل الكثير من الرجال إلى استخدام عقدة الذراع، نظراً إلى أنها أكثر العقد بساطة وأكثرها مرونة حول الرقبة، ولصنع هذه العقدة يتم وضع الوشاح على الأكتاف مع الإمساك بطرفيه، وتمرير أحدهما من خلال الآخر بعد أن يمر تحته، ثم شد الجزء الأمامي من الوشاح شداً خفيفاً بالقرب من الرقبة.

قطع أزياء مثالية لفصل الشتاء

القطع المثالية في الأزياء الخاصة بموسم الشتاء ليعيش الجميع الأجواء بمتعة كاملة، تمثل محور مجموعة كارول ليم وأومبرتو ليون السنوية للعطلات «Holidays»، فبالارتكاز على القطع الرئيسة التي ظهرت في مجموعات كنزو لخريف وشتاء 2018، توفر هذه المجموعة لموسم العطلات الإطلالات المثالية للمناسبات المسائية في أي مكان بالعالم.

إذ توفر العديد من الفساتين والتنانير الرائعة للسيّدات والقطع الخاصة للرجال، ومعها ستكون المحافظة على الأناقة، من النهار إلى الليل سهلة مع سترات سوداء ببطانة منفوخة .

وفي نايلون لامع. أما السترات (jumpers) فبقماش محبوك مع جاكار «نمر مزدوج»، و«الكنزات» بقماش موليتون (molleton) مطرّز مع «تنين» وكنزات «النمر»، المطعّمة بالخرز أو بخيوط برّاقة، لتضفي لمسة من المرح الملفت للنظر.

أحذية رياضية مقاومة للمطر

لم يعد الحذاء الرياضي حكراً على النوادي الرياضية وممارسة التمارين، بل أصبح قطعة يزيّن بها الرجل إطلالاته في مختلف الأوقات.

وقد قدّمت دور الأزياء والعلامات التجارية تصاميم متنوّعة من الأحذية الرياضية التي بإمكانها أن تضفي لمسة عصرية وشبابية إلى طلّة الرجل، ولخريف وشتاء 2018 ترفض «لاكوست» أن يمنع المطر الرجال من التجوال والقيام بنشاطات رياضية مختلفة.

وتؤمن ذلك مع أحذية وسنيكرز بطابع شتوي، إذ تم تصميم مجموعة «كيب بلايينغ»: «Keep Playing»، لتتحدّى أحوال الطقس القاسي ولتنقل طاقة الملاعب إلى الشوارع. وقد تم ابتكار سلسلة «واصلوا اللعب» الضامنة لجميع تلك الاحتياجات في هذا الصدد.