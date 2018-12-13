«سيتي ووك» تتزيّن في موسم الأعياد

المصدر: دبي - البيان

تستعد «سيتي ووك»، الوجهة المميزة في الهواء الطلق من «مِراس» بدبي، لاستضافة «حفلة الشتاء» لموسم الاحتفالات، والتي تتكون من عروض غنائية وموسيقية رائعة يؤديها طلاب وأساتذة معهد «بروكلين ميلوديز» لتعليم الموسيقى بالإمارة.

وسيكون الزُوّار على موعد مع عروض الغناء والموسيقى ورقص «الباليه» التي سيؤديها طلاب المعهد بالفترة من 10 إلى 15 ديسمبر الجاري، كما يمكنهم غناء أناشيدهم الكلاسيكية المفضلة لموسم احتفالات الأعياد من 20 حتى 25 الجاري.

كما سيؤدي بعض من أبرز الموسيقيين عروضاً موسيقية فردية وجماعية لموسيقى «البوب» و«الجاز» والموسيقى الكلاسيكية. وتماشياً مع أجواء الموسم، تستعرض «سيتي ووك» لغاية 2 يناير المقبل مجموعة من الديكورات الضخمة احتفالاً بالموسم، كما ستتزين الوجهة بالأضواء لتصبح بذلك المكان المثالي لقضاء أمتع الأوقات في الشهر الأخير من العام الجاري.