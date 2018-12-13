دبي تستضيف «فانتوم أوف ذا أوبرا»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «أوبرا دبي» استضافة العرض الموسيقي المسرحي الأشهر في العالم «فانتوم أوف ذا أوبرا»، للمؤلف «أندرو لويد ويبر» لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، خلال خريف 2019، بالتعاون مع «برودواي إنترتينمت»، كما أعلنت فتح باب التسجيل اعتباراً من اليوم.

وحصدت المسرحية الشهيرة، أكثر من 70 جائزة عالمية مرموقة، من بينها 7 جوائز «تونيز أون برودواي»، و4 جوائز «أوليفييه» في مسارح «ويست إند»، كما حققت رقماً قياسياً في 9 يناير 2006، كأطول المسرحيات عرضاً على مسرح «برودواي»، برصيد 7.486 مرة، متجاوزةً بذلك الرقم القياسي لمسرحية «كاتس».

نجاح

واستمرت المسرحية في تحقيق نجاحها الباهر منذ يناير الماضي، مع إتمامها العرض رقم 13 ألفاً، كما احتفلت في الشهر نفسه، بإتمامها 30 عاماً مكللاً بالنجاح على مسرح «برودواي». وتحتل النسخة الأصلية للمسرحية، الموقع الأول عالمياً، بعد الانتشار الواسع الذي حققته، حيث بيع منها ما يزيد على 40 مليون نسخة حول العالم.

تحفة موسيقية

من جانبه، قال جاسبر هوب، الرئيس التنفيذي لـ«أوبرا دبي»: «تعتبر مسرحية «فانتوم أوف ذا أوبرا»، تحفة موسيقية رائعة، وأنا متأكد أن الإنتاج اللندني الأصلي للرائعة المسرحية، سينال إعجاب الجمهور، حيث سوف تأسرهم التفاصيل المفعمة بالرومانسية، والأحداث المشوقة، والتأثيرات الخاصة التي تخطف الأنفاس».

وأضاف: «سيجري عرض المسرحية لفترة محدودة، خلال الخريف المقبل، ليكون الأول من نوعه في دول مجلس التعاون الخليجي، لذا، ندعو عُشّاق المسرح، وجميع الراغبين بخوض تجربة فريدة وغير مسبوقة، ألا يفوّتوا العرض الذي يُتوقع له أن يشهد إقبالاً غفيراً، وننصحهم بحجز التذاكر مسبقاً».

أداء متألق

وبهذا الصدد، قالت ليز كوبس المديرة التنفيذية لمجموعة «برودواي إنترتينمت»: «نحن متحمسون لعرض مسرحية «فانتوم أوف ذا أوبرا»، لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، حيث سيحظى عشاق المسرح، ولفترة محدودة، بفرصة لا تفوّت، لحضور أداء متألق لا يُنسى، يأخذهم في رحلة إلى الأحداث الكلاسيكية للقصة الأصلية التي قام بتأليفها «أندرو لويد ويبر».

مؤثرات خاصة

وسوف يعتلي خشبة المسرح، طاقم من الممثلين وأعضاء «الأوركسترا»، يبلغ عدده 130، وسيقومون بتأدية العرض وسط ديكورات مذهلة، ومؤثرات خاصة، مع مجموعة من الأزياء المسرحية، التي يصل عددها إلى 230 زيّاً، يحمل بصمة مصممة الأزياء العالمية الراحلة «ماريا بيورنسون».

كما ستتضمن المسرحية، أشهر المقطوعات الموسيقية المؤثرة للمؤلف «أندرو لويد ويبر»، بما فيها مقطوعة «فانتوم أوف ذا أوبرا»، و«ثينك أوف مي»، إضافةً إلى «ميوزيك أوف ذا نايت».

يذكر أن أحداث المسرحية، المأخوذة عن رواية «فانتوم أوف ذا أوبرا»، للكاتب جاستون ليرو، تدور حول موسيقي عبقري مشوّه، يلقب بالشبح، ويتخذ من قبو دار «الأوبرا» في باريس مسكناً له.