«سنوبي» وأصدقاؤه في سوق التنين 2

المصدر: دبي - البيان

سيتحول سوق «التنين 2» إلى مدينة العجائب خلال موسم أعياد الميلاد، حيث سيستضيف الشخصية الكرتونية المحبوبة «سنوبي» وأصدقاءه.

وعلاوة على ذلك، سيكون هناك سوق الموسم الاحتفالي الذي سيقدم مجموعة واسعة من الهدايا والديكورات بأسعار تنافسية.

وسوق موسم أعياد الميلاد الذي انطلق يوم 9 ويستمر لغاية 22 من الشهر الجاري، يقع في الطابق السفلي من السوق، ويقدم مجموعة من المنتجات الرائعة والمتألقة، تشمل الأضواء المتلألئة والأشجار الاصطناعية والحقيقية، والديكورات والهدايا المتوفرة بأسعار تنافسية. إذ يفتتح «التنين 2» أبوابه من 10.00 صباحاً حتى 10.00 مساءً يومياً.

وستقدم قرية «سنوبي»، والتي يغمرها الثلج عروضاً مباشرة لإبهاج الأطفال، تتضمن أغنيات ورقصات احتفالية، كما تتضمن ركن «الهوكي» على الجليد، وركناً لمشاهدة الرسوم المتحركة، وزاوية خاصة بالفنون والحرف اليدوية وغيرها الكثير.