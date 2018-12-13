فعاليات «أبوظبي للمأكولات» تستقطب أكثر من 15 ألف زائر

المصدر: أبوظبي - البيان

انطلق مهرجان أبوظبي للمأكولات 2018 الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، نهاية الأسبوع الماضي بنسخة أوسع من ذي قبل مع باقة منتقاة من المأكولات الفاخرة ليرحّب بأكثر من 15 ألف زائر.

واستقطبت فعالية «فيستمبر»، الحدث المميز الذي يحتفي بأسلوب الحياة العصري والترفيه في منطقة الواجهة البحرية بالقرب من متحف «اللوفر» أبوظبي، ما يقارب 8000 زائر.

ومن جهته، شهد مهرجان «الشواء الكبير»، الفعالية التي احتفت بفن الطهو بالدخان والنار، إقبالاً جماهيرياً متميزاً إلى جانب الحفل الموسيقي الذي استضافه نادي «ياس لينكس»، ما شكّل بداية مميزة لمهرجان أبوظبي للمأكولات، الذي يستمر حتى 22 ديسمبر الجاري.

تمكين

وكانت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، قد أطلقت مبادرة «فرص» في 2017، والتي تهدف إلى تمكين قطاع الفعاليات الخاصة لتقديم مستويات عالية من الجودة كخطوة أولى للارتقاء بالمحتوى التي تتطلع شركات الفعاليات إلى تطوير أعمالها. وتهدف فعالية «فيستمبر» إلى الارتقاء بمكانة أبوظبي لتصبح مركزاً عالمياً للابتكار في مجال المأكولات، ومصدراً لإلهام الطهاة في جميع أنحاء العالم.