«كرنفال» القرية العالمية.. سعادة وتحدٍ وهدايا تذكارية

المصدر: دبي - شيرين فاروق

تعتبر منطقة «كرنفال» في القرية العالمية من أبرز التغييرات على المعالم الرئيسة هذا الموسم، خاصةً بعد زيادة المساحة المخصصة لمنطقة الألعاب.

والتي تعد الأضخم بين جميع مناطق الألعاب، التي استضافتها الوجهة في جميع مواسمها. وتقدم «كرنفال» هذا الموسم تجربة شيّقة للضيوف من جميع الأعمار.

حيث تم إضافة مجموعة من الألعاب والجولات الترفيهية الشيّقة، وعلى رأسها 6 جولات جديدة ليكون المجموع هذا الموسم 31 جولة للأطفال والعائلات والجولات الشيّقة، وأكثر من 30 لعبة مهارة، و100 لعبة فيديو، هذا إضافةً إلى مجموعة من الألعاب التفاعلية المتميزة.

«عجلة العالم»

ومن أشهر الإضافات لمنطقة «كرنفال» للألعاب هذا الموسم «عجلة العالم» الجديدة كلياً، والتي يصل ارتفاعها إلى 60 متراً، حيث يمكن للضيوف من خلالها مشاهدة روعة وجمال دبي واستكشاف القرية العالمية من منظور جديد.

وستتألق «عجلة العالم» بوجود شاشة كبيرة، يعرض عليها العديد من العروض البصرية الرائعة، يصل قطرها إلى 50 متراً، لتكون بذلك من أكبر الشاشات المثبتة على عجلة في العالم.

وتتميز الجولات الترفيهية وألعاب المهارة في «كرنفال» بحملها أسماء مدن العالم الأكثر شهرة، لتعكس بذلك الفكرة الجوهرية للقرية العالمية بجمعها للعالم في مكان واحد. وتكون الجولات الترفيهية مقسمة إلى ثلاث فئات بحسب التجارب التي تقدمها للضيوف من جولات الأطفال والجولات العائلية والجولات الشيّقة للباحثين عن السرعة والمغامرة.

وتتألق منطقة الألعاب «كرنفال» بتصميمها الجديد كلياً والمبتكر، الذي يعكس أجواء الكرنفال الاحتفالية من خلفيات ملوّنة وإضاءات مبهجة وأنغام متسارعة تنقل الضيوف إلى عالم من الترفيه.

تجربة فريدة

وتتجسد الإثارة والتحدي في منطقة الألعاب في أكثر من لعبة على رأسها «غلوبال برج» و«شانغ هاي»، وتأتي «شانغ هاي» في المركز الأول حيث يتنافس على ركوبها الشباب من الجنسين لتجربة فريدة في تحدي الجاذبية والقدرة على تحمل الأماكن المرتفعة.

إضافة إلى فرصة رؤية القرية العالمية ومحيطها من الأعلى بارتفاع يصل إلى 85 متراً، وتستوعب 32 شخصاً يحلقون في الهواء، وتحظى بتنافس كبير وركوب متكرر من ضيوف القرية العالمية، كذلك يقبل الشباب على لعبة «غلوبال برج» التي تمنح اللاعب فرصة تجربة السقوط الحر من ارتفاع 85 متراً في ثوان معدودة وبشكل مفاجئ.

دوران مضاعف

تختص لعبة «فلاي فرانس» بالطائرات المحلقة بألوانها الزاهية لمحبي الطيران في جولة رائعة تستوعب 12 ضيفاً، كذلك يأتي الأخطبوط «باسفيك اكتوبو» ليشهد إقبالاً من الجمهور ويستوعب 40 ضيفاً مرة واحدة ليستمتعوا بالدوران المضاعف في جميع الاتجاهات وبارتفاعات مختلفة، في حين تختلف لعبة «جامايكا درام» من حيث الفكرة والتي تتضمن اللف والارتفاع والهبوط والانقلاب على الرأس.

وتحظى الألعاب المهارية بإقبال كبير من الجمهور من كل الأعمار، والتي تجمع بين التحدي والحظ والقدرات الخاصة من أجل الحصول على هدية تذكارية بأحجام وأشكال مختلفة من القرية العالمية.