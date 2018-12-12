«دبي مول» يجمع أبطال «حرب النجوم» بمعجبيهم

المصدر: دبي - البيان

يستضيف دبي مول معرض «ستار وورز» الذي يشتمل على تماثيل تجسد شخصيات العمل، وهو الأول من نوعه في العالم ضمن إطار حملته الاحتفالية بمناسبة الأعياد، حيث يتوافد عدد كبير من الأشخاص إلى المول لمشاهدة أكثر من أربعين تمثالاً بالحجم الطبيعي لسلسلة أفلام (حرب النجوم)، أمثال: دارث فيدر، وبوبا فيت.. وجنود «قوات العاصفة».

ويُنظم المعرض، الذي انطلق أخيراً، ضمن القاعة الرئيسة «جراند أتريوم» في المول، حيث يستمر لغاية 30 ديسمبر.

حضر الافتتاح الرسمي للمعرض الذي انطلق أخيراً، أعضاء محليون في منظمة " 501st Legion "العالمية لمحبي سلسلة أفلام «ستار وورز»، متنكرين بزي الشخصيات الشريرة المحببة لديهم في السلسلة، وتجولوا عبر ممرات المول حتى مكان المعرض الرسمي. وقد استغرق إنجاز هذا المشروع 6 أشهر.