عروض استثنائية وفعاليات تشويقية في مهرجان دبي للتسوق

المصدر: دبي - البيان

كشفت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة عن جدول فعاليات الدورة 24 من مهرجان دبي للتسوق، والتي ستنطلق أواخر ديسمبر الجاري، حيث تضم الدورة الجديدة فعاليات مشوّقة، وعروضاً رائعة، وتجارب تسوّق مميّزة، إضافةً إلى جوائز قيّمة وأنشطة ترفيهية عالمية ممتعة تُناسب جميع أفراد العائلة.

عروض

وسينطلق مهرجان دبي للتسوق يوم 26 ديسمبر الجاري ويستمر لغاية 2 فبراير المقبل، ويشارك فيه أكثر من 700 علامة تجارية عبر 3200 متجر في المدينة، ليتيح للمتسوقين فرصة الحصول على عروض تصل نسبتها إلى 75% على مجموعة واسعة من المنتجات طيلة فترة المهرجان.

وبعد تمديد فترة المهرجان لأسبوع إضافي، بما سوف يمنح الزوّار مدّة أطول للاستمتاع بتجربة تسوّق فريدة مع فرص الفوز بجوائز قيمة، وقضاء أوقات مفعمة بالمرح والبهجة، كما ستعود مجموعة من الفعاليات والعروض الترويجية التي شهدت نجاحاً باهراً خلال الدورات السابقة للمهرجان مثل «تخفيضات لمدة 12 ساعة»، و«السوق الموسمي»، لتقدّم تجربة مميزة، كما سيتضمن المهرجان مجموعة جديدة من الأنشطة مثل مفاجآت نهاية الأسبوع، وعروض التسوّق المسائية.

ترفيه

كما ستضيء عروض الألعاب النارية سماء دبي خلال المهرجان كل خميس وجمعة في الوجهات التالية: «السيف»، «لامير»، و«ذا بييتش». كما سيعود السوق الموسمي ليستقبل زواره من جديد في حديقة البرج، حيث يمكنهم الحصول على منتجات أشهر العلامات التجارية المحلية ومنتجات أبدعها مصممون محليون، ابتداءً من 24 يناير وحتى 2 فبراير المقبلين.

وبإمكان العائلات الاستمتاع بالعروض الترفيهية والمناطق المخصصة للعب الأطفال، فضلاً عن تناول مجموعة متنوعة من أشهى الوجبات التي تقدمها أكشاك المطاعم.

أنشطة متنوعة

وسيقدم مهرجان دبي للتسوق إلى جانب العروض الترويجية والتخفيضات المغرية، تشكيلة متنوعة من الفعاليات الممتعة والأنشطة الرائعة، التي تلبي مختلف الأذواق بما فيها الحفلات الموسيقية لأشهر الفرق وعروض الألعاب النارية والأنشطة المجانية المصممة خصيصاً لتوفر للعائلات أمتع الأوقات في كبرى مراكز التسوق، فضلاً عن عروض أهم العلامات التجارية الرائدة عالمياً.