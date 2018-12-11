«لا مير» تستحضر عجائب عالم البحار خلال موسم الاحتفالات

المصدر: دبي - البيان

تتحول «لا مير»، الوجهة الشاطئية العالمية من «مراس»، بنهاية الأسبوع الجاري إلى موقع احتفالي خيالي، حافل بالفعاليات المائية الجذابة، بحيث سيوفر بيئة مثالية رائعة للاستمتاع بأوقات العطلة مع العائلة والأصدقاء. ولغاية يوم 25 ديسمبر الجاري، ستتألق «لا مير» بديكوراتها الفريدة المستوحاة من عالم البحار، مثل قناديل البحر المتلألئة، والدلافين التي تكتمل معها روعة الوجهة المائية.

ثلج

وفي هذا الوقت المتميز من السنة، تستضيف «لا مير ساوث»، متنزه الأطفال الثلجي، الذي سيوفر للزائرين الصغار، فرصة للاستمتاع بمعركة كرات ثلج حقيقية، يومياً من الساعة 11:00 صباحاً وحتى الساعة 11:00 مساءً، مع دخول مجاني لمدة 20 دقيقة عند إنفاق 50 درهماً، في أي من متاجر «لا مير».

فيما تستضيف «لا مير لاجونا»، سلسلة من عروض مستوحاة من عالم البحار الساحرة، التي ستقدمها مجموعة من الراقصين في كل عطلة نهاية أسبوع الساعة 7:00 والساعة 9:00 مساءً، على منصة تم تصميمها خصيصاً للعروض.

روعة البحار

إضافة إلى ذلك، يشهد الزوار أيضاً عروضاً جوّالة مذهلة، تعرض لمحات عن روعة الحياة الطبيعية تحت البحر، في مختلف أنحاء الوجهة. وسيتحول الموسم الاحتفالي إلى ذكرى لا تنسى، مع زيارة «سانتا كلوز»، الذي سيتجول في أنحاء الوجهة بحقيبته المليئة بالهدايا للقاء الزائرين الصغار، والترحيب بهم يومي 24 و25 ديسمبر الجاري، بين الساعة 3:00 و9:00 مساءً.