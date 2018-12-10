97 % من الفراشات الملكية تختفي لتغيّر المناخ

المصدر: إعداد- فاتن صبح

إنها واحدة من حقائق تغير المناخ المحزنة كما يقول أنطوني دوتييريز، الطالب المتطوع في جامعة كاليفورنيا، في سانتا كروز الشاهد على تقلص أعداد الفراشات الملكية المروع من 4.5 ملايين فراشة في الثمانينيات إلى أقل من 30 ألفاً، حسب التعداد الأحدث.

لن تعود أغصان أشجار الأوكاليبتوس تنحني تحت ثقل التجمعات البرتقالية والسوداء، مع أن الفراشات الملكية لا تزال موجودة، لكن معاينتها باتت صعبة. قبل عامين فقط أمضت أكثر من ثمانية آلاف فراشة فصل الشتاء هنا، لكن اليوم أكثر من ألف بقليل ترفرف بين أشجار سانتا كروز. إنه جزء من تيار مقلق، حيث تراجعت أعداد الفراشات الملكية على مدى العقدين الماضيين لنحو 97%.