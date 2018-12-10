أطفال مركز الجليلة يستكشفون أسرار الأبيض والأسود

المصدر: دبي - البيان

أعلن مركز الجليلة لثقافة الطفل عن بدء التسجيل في مخيمه الشتوي لعام 2018، والذي يحمل اسم (مونوكروم) ويحتفي فيه الأطفال من عمر 7 حتى 16 عاماً، باللونين الأبيض والأسود.

وسيكون لدى الأطفال فرصة استكشاف العوالم الإبداعية الكامنة وراء هذين اللونين من خلال ورش فنية مثل الرسم، الخزف، الطباعة الحريرية والموسيقى إلى جانب الرحلات الميدانية لمواقع ترفيهية واستكشافية في دبي.

يستمر مخيم «مونوكروم» من 16 حتى 27 الجاري من العاشرة صباحاً حتى الثانية بعد الظهر، ويستقبل الأطفال من جنسيات مختلفة، كما يقدم فيه أساتذة الفنون في مركز الجليلة لثقافة الطفل ورشاً فنية متسلسلة، تمكّن الطفل من الخروج بأعمال إبداعية، تبرز مهاراته في أنواع مختلفة من الفنون وتعرض في ختام المخيم.

يذكر أن مركز الجليلة لثقافة الطفل في دبي ينظم فعاليات على مدار العام تستهدف تنمية مهارات الأطفال الإبداعية، إلى جانب إقامة مخيمات فصلية خلال الإجازات المدرسية، كما يفتح أبوابه أمام الزيارات المدرسية اليومية كي يتسنى للأطفال الاستفادة من مرافقه الفنية.