«يولة فزاع» تنطلق بمنافسات مثيرة وعروض رائعة

المصدر: دبي - البيان

شهدت الحلقة الأولى من النسخة 19 من بطولة «فزاع لليولة» التي انطلقت أول من أمس الجمعة في قلعة الميدان بالقرية العالمية، عروضاً رائعة ومنافسات مثيرة، نالت إشادة واسعة من الجمهور الذي حرص على الحضور ومتابعة البطولة، سواء في القرية التراثية أو أمام شاشة قناة «سما دبي» التي نقلت الحدث على الهواء من خلال برنامج الميدان الذي يتم بثه للسنة الـ14.

وانطلقت الحلقة الأولى على وقع الأغنية الجديدة لهذا الموسم «راعي الأمر» للفنان ميحد حمد، وكلمات سعيد بن مصلح الأحبابي، وألحان فايز السعيد. وجمعت الحلقة المطرب فيصل الجاسم، والشاعر ذياب غانم المزروعي، ليفتتحا المنافسات بأعذب الألحان والأشعار.

لجنة التحكيم

تتكون لجنة التحكيم هذا الموسم من راشد الخاصوني وخليفة بن سبعين، وانضم إليهما مسلم العامري ليعود مجدداً من التقديم إلى التحكيم. وبدأت الحلقة بترحيب الحكام، وأكدوا أن عنوان المنافسات هو التحدي والإثارة، لا سيما وأن هناك مشاركة واسعة من أصحاب المراكز المتقدمة ضمن 16 «يويلاً» الذين تأهلوا لخوض التحدي والمنافسة.

إثارة

وانطلقت الحلقة وسط لحظات من الإثارة والترقب لمشاهدة العروض، التي كان أولها مع «اليويل» سيف السماحي رقم التصويت (1)، الذي قدّم «يولة» مُتزنة، رمى فيها السلاح 4 مرات وسقط منه في المرة الأولى، ونصحته لجنة التحكيم بضرورة تكرار محاولات رمي السلاح ليتوج الأداء الطيب الذي أسعد الجمهور ومنحته اللجنة 48 درجة.

وقدّم «اليويل» الثاني مطر الحبسي رقم التصويت (2) أداء لم يكن متوقعاً بحكم أنه حامل اللقب، واستعرض إمكاناته في «اليولة» الأرضية والدوران و«فر» السلاح، لكن السلاح سقط منه مرتين من أصل 4 محاولات، ومنحته اللجنة 47 درجة.

وكان ثالث المتسابقين «اليويل» أصيل أبو غالية رقم التصويت (3)، الذي استعرض «يولة» رشيقة ألهمت حماسة الحضور وتمكن من قرع جرس الـ17 متراً مرتين ومنحته اللجنة 46 درجة.

وكان اللقاء مع آخر فرسان الحلقة الأولى مع «اليويل» زايد المزروعي رقم التصويت (4)، وقدّم «يولة» متميزة، ووصفته اللجنة بالفارس المُتمكّن من «يولته» وسلاحه، بعدما تمكّن من إصابة خط الليزر 4 مرات بنجاح، لكن اللجنة طالبته بأن يستعرض «اليولة» بأداء متناغم مع الإيقاع ومنحته 48 درجة.

ورحبت سعاد درويش، مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بالمتسابقين والجمهور في الموسم الجديد، وأشادت بالمستويات التي ظهر عليها «اليويلة»، وعبرت عن ثقتها في أن الأداء سيرتفع مع توالي الجولات وبحث المشاركين عن الفوز باللقب الكبير، وأن المسابقة تمثل إحدى أهم وأبرز وسائل تعزيز مهارات «اليويلة».

«يا حمايم»

وقدم المطرب فيصل الجاسم أغنيتين بعنوان «قلبي عنده» و«يا حمايم»، وعن مشاركته قال: «أتواجد في الميدان منذ انطلاقته، وهذا مكان يشرفنا التواجد فيه، ونحرص دوماً أن نكون من المشاركين، وأشكر القائمين على البرنامج الذي يضيف لكل فنان الكثير».

«فخر الوطن»وأهدى ضيف الحلقة الشاعر ذياب المزروعي، قصيدته «فخر الوطن»، ألهبت حماس الجماهير، لاسيما وأنها جاءت في حب الوطن وقيادته التي تبذل قصارى جهدها في سبيل صون الموروث الثقافي والتراثي.

وقال: «انطلاقة رائعة لكوننا نعيش أجواء مليئة بالاحتفالات المرتبطة بوطننا الغالي، ويسعدنا التواجد على أرض الميدان للعام 4، مشيراً إلى أن الديكور والمسرح وكل الزوايا الجديدة في إخراج برنامج «الميدان» يعكس التميز والاهتمام بالبطولة، ويليق هذا العمل بدبي خاصةً وبدولة الإمارات عامةً».

اختلاف جذري

وقال راشد الخاصوني، عضو لجنة التحكيم، إن مسابقة هذا العام تختلف جذرياً عن الأعوام الماضية، حيث إن المسؤولين في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث وجّهوا بضرورة اختيار واحد من المشاركين في كل حلقة ممن سبق لهم المشاركة في الأعوام الماضية، وحقق نتائج متقدمة، حتى يتعلم منه باقي المشاركين، وهو أمر جيد يثري الحلقة ويزيد من إثارتها.

ويؤكد الخاصوني أن مسابقة هذا العام ستشهد إثارة وتنافساً شديدين، كونها تضم نخبة من أبرز «اليويلة»، وهو ما اتضح من خلال الجولات التأهيلية، التي برهنت على أن المسابقة تضم متسابقين من ذوي المهارات الخاصة التي ستنال إعجاب الجمهور.

ويقضي نظام البطولة بتأهل 16 «يويلاً» إلى البطولة الرئيسة، ويتنافسون على مدار 13 حلقة، وكل حلقة ستشهد منافسات بين 4 «يويلة» حتى الوصول إلى دور الـ8 ثم دور الـ4، حيث يتنافس أصحاب المركز 2 على المركزين 3 و4، فيما سيتنافس أصحاب المراكز الأولى من كلتا المجموعتين على المركزين 1 و2.

أسماء وأرقام

سيف سهيل السماحي «الإمارات» رقم التصويت (1)، مطر علي الحبسي «الإمارات» رقم التصويت (2)، أصيل أكرم أبوغالية «ليبيـا» رقم التصويت (3)، زايد غانم محمد المزروعي «الإمارات» رقم التصويت (4)، عيسى خميس الكندي «الإمارات» رقم التصويت (5)، عبد الرحمن عبدالله خليفة سالم «البحرين» رقم التصويت (6)، راشد سعيد بن حرمش المنصوري «الإمارات» رقم التصويت (7)، سعيد محمد هويدن الكتبي «الإمارات» رقم التصويت (8)، راشد سلطان الرزي «الإمارات» رقم التصويت (9)، عويض محسن العامري «السعودية» رقم التصويت (10)، حمدان محمد حمد مصلح الأحبابي «الإمارات» رقم التصويت (11)، دلموك عبد الله حمدان «الإمارات» رقم التصويت (12)، خليل بن عبدالله مصبح المزروعي «عُمان» رقم التصويت (13)، سعيد سالم المهيري «الإمارات» رقم التصويت (14)، محمد عبدالله بن دلموك «الإمارات» رقم التصويت (15)، إبراهيم سلطان عبيد الكعبي «الإمارات» رقم التصويت (16).