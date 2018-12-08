مكتبة محمد بن راشد تشارف على الاكتمال

المصدر: دبي ـــ غسان خروب

بينما تتألق مع اللمسات النهائية لمراحل تشييدها، بدأت معالم مكتبة محمد بن راشد بالبروز على ضفاف خور دبي، بحلتها البيضاء الزاهية، لتشكل بمظهرها الفريد وقيمتها الفكرية النوعية صرحاً ثقافياً ومعرفياً يتلاءم مع ما تفردت وتميزت وتتميز به دبي من مشاريع متفوقة وحيوية على الصعد كافة، إذ تعانق «دانة الدنيا» مع هذا وبما تختزنه من أوعية العلم والمعرفة قلوب الملايين من عشاق القراءة، متماشية بذلك مع مبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى نشر العلم والمعرفة وإعادة الأمة العربية إلى صدارة الركب الحضاري.

وقد بدأ هذا الصرح الثقافي المتألق بالتشكل والاكتمال بصيغ تشرف على النهايات، إذ تظهر تفاصيل تصميم المكتبة الساحر على شكل كتاب مفتوح، يكمل ويزيّن ملامح المشهد الثقافي والجمالي والحضاري البديع لدبي، وذلك بعد مرور نحو عامين من العمل الدؤوب في المشروع الذي سيحتضن في قلبه 4.5 ملايين كتاب.

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