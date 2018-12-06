جيسن ديرولو يغني في القرية العالمية 14 الجاري

المصدر: دبي – البيان

انسجاماً مع شعار موسمها الـ 23 "عالم من الاستكشاف والمغامرات والمرح"، ونهجها في تقديم أشهر نجوم الفن والغناء حول العالم، تستضيف القرية العالمية، في دبي، حفلاً غنائياً ضخماً لنجم موسيقى آر آند بي العالمي، جيسن ديرولو، مساء الجمعة 14 الجاري على مسرحها الرئيس.

ويتوقع أن يستقطب الحفل الغنائي، عشرات الآلاف من معجبي المغني والمؤدي وكاتب الأغاني الأميركي، والذي يتصدر قائمة الموسيقيين الأكثر مبيعاً، فيما تستأثر أغانيه بنصيب كبير من أثير المحطات الإذاعية حول العالم.

وحرصت القرية العالمية، على أن يتوافق توقيت الحفل مع نهاية الامتحانات المدرسية الفصلية، نظراً للجماهيرية الكبيرة التي يتمتع بها جيسن ديرولو بين الفئات العمرية التي ما زالت على مقاعد الدراسة.

وسيحرص جيسن ديرولو على تقديم أعماله الغنائية الأكثر شهرة، كما سيؤدي مجموعة غنائية واستعراضية خصيصاً لجمهوره في دبي. وقد شارك أخيراً نجم الـ «آر آند بي» بحفل جوائز إم تي في أوروبا، حيث تم ترشيحه لجائزة أفضل عرض على المسرح عالمياً، وقد طرح أخيراً عملاً غنائياً بعنوان Goodbye، بالتعاون مع المنتج ديفيد جويتا، ويشمل ظهوراً للفنانة نكي ميناج.

نجومية

وقد صعد نجم جيسن ديرولو خلال السنوات الخمس الماضية من كتابة الأغاني، لتبيع أعماله الغنائية 50 مليون نسخة حول العالم، بينما حظيت أعماله على منصة يوتيوب بمشاهدات تجاوزت المليارين. وتشمل منجزات النجم الأميركي 11 عملاً غنائياً بلاتينياً، فيما يتابعه على منصات التواصل الاجتماعي أكثر من 20 مليون معجب.

إلى ذلك، تنظم القرية العالمية حفلاً غنائياً خلال الموسم الـ 23 مساء كل يوم جمعة، في التاسعة مساء على المسرح الرئيس، بعد عروض الألعاب الموسيقية النارية.