430 ألف زائر للقرية العالمية خلال برامج احتفالاتها باليوم الوطني

المصدر: دبي - البيان

على مدار أربعة أيام، شكلت القرية العالمية لوحة إنسانية جمعت مواطني ومقيمي وزوار الدولة لإحياء قيم ومعاني الاحتفالات باليوم الوطني الـ47.

واستقبلت القرية العالمية خلال فترة احتفالات اليوم الوطني أكثر من 430 ألف ضيف، لتحقق رقماً قياسياً غير مسبوق في استيعاب عدد لافت من الضيوف.

حضور

وقال بدر أنوهي، الرئيس التنفيذي للقرية العالمية: أثبتت القرية العالمية حضورها بين مواطني ومقيمي وزوار دولتنا الحبيبة، لتمثل جوهرها كعلامة إماراتية عالمية وأرضية خصبة بالمعاني الوطنية والثقافية والفنية والإبداعية لاحتضان الاحتفالات بمناسبة اليوم الوطني.

أجواء وطنية

ومنذ أن يصل الضيف إلى إحدى بوابتي القرية العالمية، تغمره مشاعر وأجواء وطنية، حيث حرص فريق إسعاد الضيوف في القرية العالمية على إلقاء النشيد الوطني الإماراتي قُبيل افتتاح بوابة العالم والبوابة الثقافية.

وتابع آلاف الضيوف لوحة إبداعية في الحب والوفاء لقيم الوالد المؤسس من خلال أوبريت «زايد - قائد الأمة» قدمه 25 فناناً شكلوا لوحات تعكس ملامح وجوانب مهمة من فكر وحكمة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. وتناول الأوبريت قيم وفكر الشيخ زايد، رحمه الله.

وكان ضيوف القرية العالمية على موعد مع الفنان الإماراتي حمد العامري مساء الثاني من ديسمبر، في أمسية شهدت إقبالاً لافتاً. وحرص الفنان حمد العامري على تأدية النشيد الوطني الإماراتي مع عشرات الآلاف من الضيوف.