مركز حمدان ينظم ورشة للصغار في القرية التراثية

المصدر: دبي - البيان

نظم مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث ورشة عمل فنية للأطفال أول من أمس، في القرية التراثية بالقرية العالمية، إذ تعد الورشة الأولى ضمن عدد من الورش التي سينظمها المركز للأطفال في الفترة المقبلة؛ تشجيعاً للأنامل الصغيرة على الإبداع وتعزيزاً للمسؤولية المجتمعية.

جاء تنظيم الورشة بالتزامن مع احتفالات الدولة باليوم الوطني 47، وبالتعاون مع استوديو «ميداف»، حيث تضمنت الورشة تلوين لوحات على القماش «الكانفس»، وصناعة أحد العناصر المحلية المستخدمة في الزي الوطني.

ألوان الفرح

وقالت هند القمزي، مدير إدارة الفعاليات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث: «تكتسي الفعاليات بمناسبة اليوم الوطني كل عام بألوان الفرح وتنبض بروح الاتحاد لترفرف في محافل عديدة بالدولة، وتعد الورشة واحدة من الفعاليات التي بدأنا بتنظيمها لهذه المناسبة الغالية».

وأضافت: «نظمنا عدداً من ورش العمل الفنية للأطفال العام الماضي، بالتعاون مع استوديو «ميداف»، وقمنا بعرض نتاجها من الأعمال في معرض «سكة» الفني ولاقت إعجاباً كبيراً من قبل زوار المعرض». وتابعت: «تنظيم هذه الأنشطة إلى جيل الناشئة ينمي الإبداع لدى المواهب الصغيرة، خصوصاً وأن الورش الفنية مرتبطة بالموضوعات التراثية».

لغة

وأشارت عليا لوتاه، رئيس «ميداف استوديو» إلى أن الفن لغة تساعد الأطفال على التعبير، وأن الورش العملية تستثمر أوقاتهم وطاقاتهم بصورة إيجابية.