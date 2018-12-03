«ألف عنوان وعنوان» تدعم 23 إصداراً يجسّد قيماً وطنية

المصدر: الشارقة - البيان

تعزيزاً للإنتاج المعرفي الإماراتي، وتزامناً مع الاحتفال باليوم الوطني الـ47 لدولة الإمارات، تواصل مبادرة «ألف عنوان وعنوان» مرحلتها الثانية الهادفة إلى إصدار 1001 عنوان إماراتي، خلال عامي 2018 و2019، وتتضمن 23 عنواناً وطنياً، تسلط الضوء على القيم الإماراتية، وتسرد الحكايات التراثية عن دولة الإمارات وتاريخها الحافل بالإنجازات، وتروي مجموعة من تقاليدها وحكاياتها الموروثة من الآباء والأجداد.

وقالت مجد الشحي، مديرة مبادرة «ألف عنوان وعنوان»: إن دعمنا لمجموعة من الإصدارات الوطنية نابع من إيماننا الراسخ بأهمية توثيق تاريخ الوطن بماضيه وحاضره ومنجزاته، من أجل قراءة صحيحة لمسيرة 47 عاماً شهدت الكثير من الأحداث.

إن تاريخ الأوطان الأبقى والأكثر صدقاً هو الذي يروى على لسان أهل الوطن أنفسهم، لأنهم أدرى بسمات هويتهم وميزات ثقافتهم وتراثهم. ومن حق الأجيال الجديدة أن تكون لديها مراجع معرفية عن الإمارات كتبها أقرانهم في المواطنة الذين يتشاركون معهم مسؤولية صون الهوية وحفظ التاريخ من أجل تحقيق الأحلام المستقبلية على أسس سليمة.

نطرح مجموعة من العناوين المختارة التي تتنوع بين الاهتمام بالتراث والتاريخ الإماراتي، وتقدم رسائل وطنية تحث على حب الوطن وخدمته والدفاع عنه، ومن بين هذه الإصدارات كتاب «زايد في عيون الباحثين»، للكاتب محمد عبد الله نور الدين، وكتاب «الإمارات والصعود إلى المريخ»، للكاتب محمد سيد الريان.

وكتاب «الجيش الوطني في الشعر النبطي»، للدكتور إبراهيم أحمد ملحم، وكتاب «فداء الوطن» للكاتب عيد صلاح، وكتاب «إمارات المحبة»، للكاتبة عنود العبيدلي، وكتاب «تاريخ الإمارات قبل الميلاد» للكاتب محمد صقر، وكتاب «قصائد أعجبت الشيخ زايد»، للكاتب محمد عبد الله نور الدين.