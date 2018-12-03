إعلان أسماء الفنانين المشاركين بموسم «حكاية» 4

المصدر: أبوظبي - البيان

يستعد مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي لاستقبال مجموعة من الفنانين المواطنين والعالميين والمقيمين في الإمارات، للمشاركة في الموسم 4 من فعالية «حكاية»، والتي تقام بعد غد الأربعاء، حيث تتيح الفعالية للزوار فرصة الاسترخاء في الهواء الطلق، وقضاء أمسية حافلة بالأنشطة الثقافية والتراثية.

أُمسية

وتشكل الفعالية، التي تقام في الهواء الطلق، أُمسية تجمع نخبة من الفنانين لتناول الإرث الثقافي والتاريخي للإمارات من خلال الفنون، حيث سيكون الحضور على موعد مع العروض الشعرية والموسيقى الخاصة بحرفة صيد اللؤلؤ في الخليج العربي، وعروض العزف على آلة «البيانو» والعود وغيرها. ويشارك في الفعالية هذا العام مجموعة من فناني الإمارات والكويت والفليبين وفلسطين وباكستان والولايات المتحدة، إلى جانب فنانين مقيمين بالمملكة المتحدة، تربطهما صلات وثيقة بالدولة.

قائمة

وتضم قائمة العام الجاري 10 عروض تم اختيارها للاحتفال باليوم الوطني 47 لدولة الإمارات و«عام زايد». إذ تم اختيار العروض بالتعاون بين شمة البستكي، الشاعرة وخريجة جامعة نيويورك أبوظبي، والمنسق والفنان البصري زاري جفري، ودوريان بول روجرز، مؤسس فعالية «إيقاعات على السطح»، وهي الأمسية الشعرية الأهم على مستوى الدولة؛ وديبرا ليندسي ويليامز، الأستاذ المساعد في برنامج الأدب والكتابات الإبداعية وكاتب عمود في صحيفة «ذا ناشيونال»؛ وبيل براغن، المدير الفني التنفيذي في مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي.