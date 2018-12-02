«قمة المعرفة».. شراكات رائدة تُسهم في بناء المجتمعات

المصدر: دبي - البيان

تحظى «قمة المعرفة 2018» التي تنظِّمها مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة بدورتها الـ5، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وبتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس المؤسَّسة، يومي 5 و6 ديسمبر الجاري بمركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار «الشباب ومستقبل اقتصاد المعرفة»، بدعم القطاعين الحكومي والخاص، سعياً إلى المساهمة في بناء مجتمعات المعرفة.

تضمُّ قائمة رعاة القمة بلدية دبي، وطيران الإمارات، والنابودة للسيارات «أودي»، و«اتصالات»، و«أرامكس»، و«الإمارات دبي الوطني»، و«دبي للإعلام»، وصحيفة البيان، وصحيفة الإمارات اليوم، وصحيفة الاتحاد، و«الفجيرة للإعلام»، و«سكاي نيوز عربية»، وصحيفة الرؤية، وصحيفة الوطن، و«ناشونال جيوغرافيك العربية»، و«دو أدفنت»، و«كونسينسيس»، وقناة (TEN)، وإذاعة العربية، و«خليجسك»، و«يو إي أي بيزنس دوت كوم»، و«انتربرينور ميدل إيست»، و«انتوراج»، وتلفزيون رؤيا، و«إن دي بي دايمنشن برودكشن»، و«بي إن سي» للنشر، و«رازمتاز».

التزام

وقال سيف المنصوري، رئيس لجنة القمّة، إنَّ الأخيرة نجحت عبر 4 دورات سابقة أن تصبح حدثاً معرفياً على مستوى المنطقة والعالم، يستقطب اهتمام الجهات والمؤسَّسات الحكومية والخاصة لدعمه ورعايته، حيث يلعب شركاؤنا دوراً رئيساً في نجاح القمة، وتعكس مساهمتهم والتزامهم في تعزيز عمليات إنتاج ونشر المعرفة.

وأوضح داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، أنَّ الشراكة ترسخ توجُّهات القيادة نحو نشر المعرفة لدى فئات المجتمع. إذ نهدف إلى دعم الجهود لإيجاد أفضل الممارسات والحلول ومعالجة التحديات، وتعزيز دور دبي مركزاً معرفياً عالمياً لإنتاج المعرفة؛ لاستشراف المستقبل والاستعداد له.

وقال هشام القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «نؤمن بمسؤوليتنا تجاه تثقيف المجتمع وتمكين الشباب الذين يشكّلون عماد المستقبل، ونحرص على دعم المبادرات المبتكرة التي تدعم نمو الاقتصاد الوطني وبناء مجتمع يقوم على المعرفة.

مكانة

وقال د. أحمد بن علي، النائب الأول للرئيس للاتصال المؤسَّسي في «اتصالات»: تنسجم الرعاية مع مكانة «اتصالات» كمزوّدٍ شاملٍ لحلول وخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إقليمياً وعالمياً، بالاستثمار بأحدث التقنيات الذكية والمستقبلية ومشاريع التحوُّل الرقمي.

محطة

وأشار د. عبدالرحمن الشميري، رئيس تحرير ومدير عام صحيفة الوطن، إلى أن القمة محطة ثابتة لدعم الاستثمار بالشباب، والدفع باتجاه ترسيخ الإبداع والابتكار كمنهاج في كافة الميادين.

ثروة

وثمّن علي النابودة، مدير عام شركة النابودة للسيارات، الشراكة مع قمّة المعرفة قائلاً: نؤمن بأن الثروة الحقيقية للدول تكمن بتوفير المعرفة لكل الناس، فالقمة حدثٌ مهم ونحرص على إنجاحه.

ظاهرة

وقال بدر الدين محمود، مساعد المدير العام لقنوات الفجيرة الإعلامية، إنَّ القمة ظاهرة معرفية إقليمية وعالمية، تكتسب زخماً وأهمية لكل باحث عن المعرفة، وقد نجحت بتفعيل الحراك العلمي والمعرفي إقليمياً وعالمياً، وأسهمت بتفاعل الأفكار والرؤى العلمية وإنتاج المعرفة ونشرها.

وقال بشّار كيكولوف، مدير عام «أرامكس» بالإمارات: ستضع القمة الحلول لأهمِّ القضايا والتحديات التي تواجه صناعة ونشر المعرفة، فضلاً عن دعم الشباب وتمكينهم. وقال فارس الصايغ، مدير عام قناة رؤيا: نؤمن بالمعرفة وتأثيرها في إحداث الفارق بالمجتمعات. وأوضح سامسول كريم، خبير أول تكنولوجيا في «كونسينسيس»، أن تركيز القمة على الشباب واقتصاد المعرفة أمرٌ مهمٌّ للغاية.