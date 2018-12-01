حسابات نجوم الإمارات على «مواقع التواصل» تنبض بحب الوطن

المصدر: دبي ـ غسان خروب

بألوان العلم تزينت حسابات نجوم الإمارات على مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت نطقت فيه بكلمات حب لوطن بناه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، يرى فيه النجوم حضناً لهم جميعاً، وهم الذين استعدوا جيداً خلال الأيام الماضية، لاستقبال اليوم الوطني، بكل فرح، حيث تبارى الجميع في التعبير عن فرحته بهذه المناسبة، والإعلان عن حفلاتهم ومشاركاتهم الفنية التي تكاد تغطي كل شبر من الإمارات، وفق ما رصدته «البيان» في تقريرها.

أحلام في دبي

على قدم وساق، تمضي تحضيرات الفنانة أحلام التي تطل الليلة على جمهورها من وسط مدينة دبي، كما توضح حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي نشرت عليها جانباً من تحضيرات فرقتها الموسيقية بقيادة المايسترو أمير عبدالمجيد، لتعلق أحلام: «أنتظركم بنات بلادي، وعيال بلادي، أنتظركم جمهوري من كل الخليج والوطن العربي في الإمارات، بدبي، لنحتفل باليوم الوطني الـ47»، وفي تغريدات أخرى، نشرت أحلام مقاطع مصورة لأغنيتها «دار عز».. كما نشرت مقطعاً مصوراً لأغنية «شعب العروبة»، وأرفقته بجزء من كلمات الأغنية.

إمارات زايد

وبدا حساب الفنان حسين الجسمي على «أنستغرام» مزدحماً بالمقاطع المصورة التي أحيا من خلالها يوم الشهيد، حيث نشر مقطعاً من أغنيته «عيد الشهيد»، التي كتب كلماتها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وجاءت مقاطع الجسمي هذه بعد نشره عدة صور تجمعه بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، والفنان عمرو دياب، خلال متابعته سباق الفورمولا 1 بأبوظبي.

في المقابل، دعا الجسمي جمهوره إلى مشاركته فرحة اليوم الوطني، حيث يتنقل الجسمي بحفلاته بالمناسبة بين إمارات الدولة..ويطل الليلة وزميله عيضة المنهالي، من رأس الخيمة..وثم يعود الجسمي ليطل غداً في دبي، لإحياء حفل سيقام في حديقة البرج وسط مدينة دبي. وبدورها، غردت بلقيس عبر «تويتر» حول ذات الحفل الذي ستغني فيه إلى جانب الجسمي، في حديقة البرج بدبي، ودعت جمهورها إلى مشاركتها الفرحة باليوم الوطني، بحفلها الذي تنظمه بلدية العين، اليوم، في مدينة ألعاب الهيلي.

أما الفنان الدكتور حبيب غلوم وزوجته هيفاء حسين، فآثرا الاحتفال باليوم الوطني بصحبة أصحاب الهمم، وعلقت هيفاء على صورة جمعتها بزوجها، بالقول: «صباح اللحظات الجميلة التي نقضيها مع عيالنا أصحاب الهمم في احتفالات اليوم الوطني في الفجيرة». الفنان عبدالله بالخير، دعا جمهوره عبر حسابه على «إنستغرام»، إلى مشاركته فرحته باليوم الوطني، حيث يحيي اليوم حفلاً غنائياً، في الفجيرة.