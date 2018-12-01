محمد بن زايد يوجّه بنقل المقبالي بطائرة خاصة لبانكوك

المصدر: دبي ـ البيان

بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تم نقل الفنان العماني عبدالله المقبالي (32 عاماً)، بطائرة خاصة إلى بانكوك للعلاج، إثر إصابته بورم في المعدة والأمعاء.

فيديو

وبث منذر المزكي، الإعلامي وأحد المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه الفنان المقبالي أثناء نقله عبر الطائرة الخاصة.

مكرمة

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في مبادرة إنسانية، تعكس اهتمام سموه بالمبدعين وأفراد المجتمع كافة، وجه في بداية نوفمبر الماضي بعلاج المقبالي، في أي مكان في العالم وذلك بعد ظهوره في فيديو وهو يبكي بحرقة بعد أن ألزمه المرض سرير المستشفى الكندي بدبي، وعبّر يومها الفنان عن سعادته وامتنانه لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إذ قال: «والله، أشعر بأن هذا الخبر قد منحني أول جرعة علاج، وإنه بمثابة ماء بارد صُب على جسدي، هذا أبوي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد».

يُذكر أن عبدالله المقبالي فنان عماني، مقيم في الإمارات منذ سنوات طويلة، وهو عضو في مسرح دبي الشعبي، وسبق له المشاركة في العديد من الأعمال الدرامية والمسرحية.