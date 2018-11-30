«بطاقة هدايا» مراس تبهج زوار وجهاتها وتثري معارفهم

المصدر: دبي ـ غسان خروب

«تسوق، تذوق، استرخ».. شعار جديد أطلقته شركة مراس، أول من أمس، تقدم من خلاله باقة متنوعة من التجارب الحافلة بالبهجة والمرح التي تدلل من خلالها مراس زوار وجهاتها في دبي كافة، بدءاً من منطقة سيتي ووك، ومروراً ببوكس بارك ولا مير والسيف، وليس انتهاءً بمنطقتي «ذا بيتش» وجزيرة «بلو واترز» و«ذا أوتلت فيليدج»، أملاً بأن ترسم الابتسامة على وجوه الجميع، من خلال بطاقة الهدايا الجديدة، التي تتعاون فيها مراس مع شركة فيزا، لتوفر عبرها بديلاً سهل الاستخدام عن الدفع النقدي.

غابات

إطلاق البطاقة الجديدة، جاء خلال جولة إعلامية نظمتها مراس في منطقة سيتي ووك، بدأت برحلة استكشافية لمبنى «ذا غرين بلانيت»، الذي يعد أول غابة استوائية مغلقة على مستوى العالم، ويمنح زواره خوض تجربة تفاعلية في أجواء شبيهة بالغابات الاستوائية، والتعرف على جملة من الحيوانات والنباتات التي تعيش في هذه الأمكنة، وشملت الجولة التعرف على أبرز ما تتضمنه منطقة سيتي ووك، لتنتهي في أحضان سينما روكسي، حيث كان الجميع على موعد مع عرض خاص لفيلم «روبن هود».

استخدام البطاقة الجديدة، وفق ما أفاد به ممثلو مراس، لا يقتصر فقط على وجهات مراس، وإنما يتسع ليشمل أيضاً «قصر السلطان» و«نيكي بيتش» و«دبي بوكس اند ريزوتس»، و«سكاي دايف دبي» و«ان فلايت دبي» و«اكس دبي»، مبينين أن البطاقة لديها قدرة على فتح عالم واسع من التجارب في أحضان دبي، في ظل ما توفره من مزايا وتخفيضات عديدة على المشتريات والمطاعم التي توجد في وجهات مراس كافة، مؤكدين أنها توفر تجربة دفع آمنة وسلسة، وذلك بفضل طريقة تصميمها الخاص بالتعاون مع شركة فيزا العالمية، التي قامت بتصميمها بطريقة تشبه إلى حد كبير طريقة بطاقات الائتمان باستخدام أربعة أرقام سرية، حيث يمكن تعبئة هذه البطاقات بمبالغ تتراوح بين 50 درهماً و3750 درهماً عند شرائها عبر الإنترنت، أو من وجهات مراس نفسها.

تفاعل

تصميم بطاقة الهدايا من مراس جاء بالاعتماد على التفاعل الكبير معها في المجتمع المحلي، وبحسب تقرير نشرته مؤسسة PayNXT360 للأبحاث والاستشارات، فإن إنفاق العملاء على مشتريات بطاقات الهدايا في الإمارات بلغ 3.4 مليارات درهم في 2016، فيما يتوقع أن يصل حجم الإنفاق إلى 5.52 مليارات درهم بحلول 2020.