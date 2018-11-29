« الفلاح الملك» ..مزارعون بالهند يستخدمون واتس أب لتبادل الخبرات

المصدر: إعداد - فاتن صبح

«المزارع الملك»، هو عنوان لمجموعة أصدقاء على تطبيق «واتس آب»، اختاره الفلاح الهندي أنيل بانداواين، للتواصل مع زملاء المهنة لتبادل الخبرات، لأن الحياة كفلاح في الهند، قد تكون مرادفاً للعزلة برأيه أولاً، ولأنه سئم ثانياً من سوء التوصيات التي تقدمها السلطات الهندية للفلاحين في البلاد، عبر الخط الساخن.

ويبدو أن تلك الخدمة شكلت هدية قيّمة للعديد من أبناء الهند من مختلف المجالات، فاختاروا هذه المنصة بالتحديد، وفضلوها على سواها، بحيث أصبحت الهند اليوم تتسم بقاعدة واسعة من المستهلكين، تخطت المليونين، وفقاً للمتحدثة الرسمية باسم تطبيق «واتس آب».

واتجاهاً نحو جنوبي البلاد، في ولاية كيرلا تحديداً، قررت ربة المنزل باهاراتي غوبالاكريشنان، كسب بعض النقود من فضلات كعكة «ريد فيلفيت»، فخلقت مجموعة «بي بي كيتشن»، ليكون مطبخاً متنقلاً عبر منصة «واتس آب»، يتيح للسيدات شراء وترويج الأطباق المصنوعة منزلياً.

وبالتزامن، تعاون كل من كريشنا براساد مدير مجموعة مناصرة الزراعة البيئية، مع العالِم أبيشيك نايك، بحثاً عن طريقة لتبادل الوصفات والمعلومات المتعلقة بالطعام الصحي الطبيعي، فأسسا مجموعة على التطبيق تحت مسمى «طعام لصحة جيدة».

أما نوشيروان ميستري البالغ 44 عاماً، فيبيع ويسلّم محصول مزرعته من فاكهة المانغو عبر التطبيق، حيث يتواصل مع زبائن محتملين على بعد خمس كيلومترات من مزرعته في لادغار جنوبي مومباي، ويرسل صور المحصول في مرحلة النضج.

ويعتبر ميستري تطبيق «واتس آب»، أفضل وسيلة تسويقية، ويقول إنه كان بإمكانه الترويج لمنتجاته عبر مدونة خاصة «لكن كم عدد الذين قد يقرؤون؟»، في حين أن «واتس آب» قادر على نشر المعلومات وتوصيلها لشريحة أكبر.

ويقر الشيف توماس زاكارياس، أنه ينتمي لأكثر من 20 مجموعة عبر «واتس آب»، تتوزع على مختلف أقسام المطاعم المتفرعة، وتعينه على إدارة الموظفين الجدد، وإبلاغهم بخصوص لائحة الطعام، وتشجيع الموظفين عموماً، حيث يؤكد أن تطبيق «واتس آب»، يكسر الحواجز، ولا يقدم أحكاماً مبنية على خلفيات أو طريقة عيش محددتين.