احتفالية ثرية متنوعة في «دبي للثقافة»

المصدر: دبي - البيان

احتفلت هيئة دبي للثقافة والفنون (دبي للثقافة)، باليوم الوطني السابع والأربعين لدولة الإمارات العربية المتحدة، ببرنامج متكامل من الأنشطة والفعاليات.

وانطلقت فعاليات الهيئة أمس، حيث أقامت البرنامج الرئيسي للاحتفال في حي دبي للتصميم، وتمثلت الفعالية الأولى في «معرض مسيرة وطن» الذي خصص لعرض 8 جداريات عن المغفور لهما بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراهما، ودورهما الفاعل والرئيس في تأسيس وقيام دولة الإمارات. وتم عرض عدد من أنواع العطور الخاصة والحصرية للشيخ زايد على هامش المعرض، وأتيحت الفرصة أمام الزوار لتجربتها.

وقد اطلع الزوار أيضاً على وثائق خاصة لأبرز إنجازات الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم في صناعة مسيرة التنمية في الإمارة.

وقال سعيد محمد النابودة، المدير العام بالإنابة لهيئة الثقافة والفنون في دبي: في الذكرى السابعة والأربعين لاتحاد دولتنا، أظهرت دبي للثقافة حرصها على الانضمام إلى مختلف فئات المجتمع، ومشاركتهم فرحة اليوم الوطني، والتأكيد على نشر السعادة والإيجابية والتعايش بين الجميع امتثالاً لنهج القادة المؤسسين، إلى جانب إظهار مشاعر الانتماء والفخر في نفوسنا، لتظل دولتنا واحة أمن واستقرار».