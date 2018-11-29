طابع بريدي تذكاري

المصدر: دبي - البيان

نظم بريد الإمارات عدة فعاليات وأنشطة في مكاتبه وفروعه في إمارات الدولة السبع، احتفالاً باليوم الوطني الإماراتي السابع والأربعين، بحضور موظفي بريد الإمارات من مختلف الإدارات، كما سيصدر طابعاً تذكارياً، يحمل الشعار الرسمي للاحتفالات تخليداً لهذه المناسبة الغالية.

واستمرت الفعاليات على مدار أربعة أيام، حيث تزينت فروع بريد الإمارات بألوان العلم الإماراتي، وتضمنت الاحتفالات عروضاً من طلاب المدارس، وشارك الموظفون في مقر بريد الإمارات في دبي مهاراتهم الفنية لرسم صورة للمغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، باستخدام بصمة أصابعهم.