قنوات تلفزيون دبي تواكب احتفالات اليوم الوطني

المصدر: دبي - البيان

أعلن تلفزيون دبي بقنواته عن مواكبته وتغطيته الإعلامية الشاملة لاحتفالات الدولة باليوم الوطني السابع والأربعين، يومي السبت (1 ديسمبر) والأحد (02 ديسمبر)، وأيضاً بيوم الشهيد، والذي يتم الاحتفال به هذا العام اليوم الخميس، وذلك عبر قنواته التلفزيونية والإذاعية والرقمية وشبكة مراسليه على مدار اليوم، إلى جانب مجموعة من البرامج والأفلام الوثائقية والفواصل التلفزيونية والإذاعية الخاصة بهذه المناسبة.

وتواكب قنوات تلفزيون دبي الاحتفالات باليوم الوطني ال47 من خلال تقديم مجموعة من البرامج والتغطيات الخاصة والفعاليات المباشرة والأفلام الوثائقية التي ترصد جوانب الاحتفال كافة بهذه المناسبة وعلى جميع الأصعدة والمجالات، مواكبة لشعار «روح الاتحاد».

وأكد أحمد سعيد المنصوري المدير التنفيذي لقطاع الإذاعة والتلفزيون في مؤسسة دبي للإعلام، أن دولة الإمارات، تحتفل بيوم من أيامها الوطنية التي ستبقى خالدة في سجل الزمن، مشيراً إلى أن «يوم الشهيد» مناسبة تحمل من المعاني الوطنية السامية الكثير، في الوقت الذي يأتي هذا الاحتفال تنفيذاً لقرار سامٍ من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، ولأنها تخص أبناء الوطن من أفراد القوات المسلحة، الذين بذلوا أرواحهم رخيصة من أجل الوطن، وضحوا بأغلى ما يمتلكه الإنسان تلبية لنداء الواجب، في الميادين المدنية والعسكرية والإنسانية كافة، داخل الدولة وخارجها.

تجديد وولاء

وأشار المنصوري، إلى أن الاحتفالات باليوم الوطني لدولة الإمارات، تعتبر بمثابة تجديد ولاء لمبادئ الاتحاد وحكام الإمارات وأصحاب السمو والشعب الإماراتي،وفي هذا الإطار سيقوم تلفزيون دبي، بالبث المشترك الموحد الذي يعده ويشرف عليه مركز الأخبار بالتنسيق مع قنوات وإذاعات الدولة، يوم الأحد (02 ديسمبر)، والذي يبدأ الساعة: 10:00 صباحاً بتوقيت الإمارات وحتى منتصف النهار من خلال استوديو البث الموحد من تلفزيون أبو ظبي،.

يوم الشهيد

يوم الشهيد وأشار علي عبيد الهاملي مدير مركز الأخبار في "دبي للإعلام"، إلى أن الاحتفاء بمناسبة «يوم الشهيد» يأخذ طابعاً خاصاً تكتسي فيه المشاعر الوطنية بالفخر الذي يشعر به المواطن الإماراتي تجاه هؤلاء الشهداء الذين رفعوا اسم الوطن عالياً، وقدموا أرواحهم فداء للوطن، كي تظل رايته خفاقة في سماء المجد، وكي تبقى أرضه مصانة ومكانته عالية، قائلاً إن مركز الأخبار أعد برنامجاً حافلاً للاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية الغالية.

وقال علي عبيد الهاملي، إن مركز الأخبار أعد مجموعة من التقارير والفقرات المصورة بتقنية «الهولو غرام»، كما ستتولى نشرات الأخبار العالمية والمحلية والبرامج المنتجة في مركز الأخبار عرض كل ما يحدث خلال هذا اليوم الوطني، على قنوات: تلفزيون دبي، سما دبي، قناة دبي الرياضية، قناة نور دبي التلفزيونية.

«روح الاتحاد»

أعدت إذاعة نور دبي، جدولاً خاصاً خلال احتفالات اليوم الوطني 47، يتضمن مجموعة من البرامج تحت عنوان «روح الاتحاد» إلى جانب الانضمام إلى البث الموحد لإذاعات وقنوات الدولة، ابتداء من الأحد (02 ديسمبر)، حيث سيتم بث محاضرة خاصة للشيخ خالد إسماعيل بعنوان«الاتحاد رحمة»، كما ستقدم الإعلامية الإماراتية أمل محمد حلقة خاصة من برنامج «روح الاتحاد».